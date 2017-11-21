Власти Ямала предупреждают о падении на территорию района ступени ракеты
Жителей Ямала предупредили о возможном падении ступени ракеты-носителя «Союз-2», пуск которой запланирован на 2 декабря 2017 года, в период с 15.30 до 16.30 местного времени.
Падение ступени ракеты ожидается возле фактории Порц-Яха, говорится в предупреждении, размещенном на официальном сайте Ямальского района. Власти ссылаются на сообщение Минобороны РФ.
«Район падения ступени объявляется временно опасным, — подчеркивается в объявлении. — Просьба к жителям, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения данной территории».
Резервный день, в который может состояться пуск ракеты, если запланированный старт будет перенесен, — 3 декабря.