Тюменцев предупредили о том, что по городу будут ездить спецавтомобили силовиков. Представители всех ведомств отправятся на масштабные учения в центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», поэтому у горожан могут возникнуть вопросы по поводу серьезного скопления людей в форме на улицах Тюмени.
Как сообщили в РУФСБ по Тюменской области, 22 ноября в Тюмени и Тюменском районе пройдут антитеррористические учения на объекте ГАУ ТО «Центр зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“». Организатором учений стал Национальный антитеррористический комитет России в Тюменской области. Условный «теракт» должны будут пресечь сотрудники местных управлений ФСБ, полиции, Нацгвардии, Следственного комитета, ФСИН, МЧС и местные чиновники. «Просим жителей региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений».
Источник, близкий к силовикам, пояснил корреспонденту агентства, что «по городу поедут автомобили всех ведомств, им же нужно добраться до „Жемчужины Сибири“, а это обязательно вызовет много вопросов у горожан — лучше сразу объяснить, что ничего страшного не случилось, это учения».