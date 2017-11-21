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Главные новости Тюменской области
19:38  21 ноября 2017 0

Силовики готовят серьезное испытание для тюменцев

фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
РУФСБ примет участие в учениях в ТюмениФото: wikimedia.org/Andrey Stenin

Тюменцев предупредили о том, что по городу будут ездить спецавтомобили силовиков. Представители всех ведомств отправятся на масштабные учения в центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», поэтому у горожан могут возникнуть вопросы по поводу серьезного скопления людей в форме на улицах Тюмени.

Как сообщили в РУФСБ по Тюменской области, 22 ноября в Тюмени и Тюменском районе пройдут антитеррористические учения на объекте ГАУ ТО «Центр зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“». Организатором учений стал Национальный антитеррористический комитет России в Тюменской области. Условный «теракт» должны будут пресечь сотрудники местных управлений ФСБ, полиции, Нацгвардии, Следственного комитета, ФСИН, МЧС и местные чиновники. «Просим жителей региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений».

Источник, близкий к силовикам, пояснил корреспонденту агентства, что «по городу поедут автомобили всех ведомств, им же нужно добраться до „Жемчужины Сибири“, а это обязательно вызовет много вопросов у горожан — лучше сразу объяснить, что ничего страшного не случилось, это учения».

Надежда Карташова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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