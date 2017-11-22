17:08 22 ноября 2017 0

В результате полет туристов растянулся на 16 часов Фото: pegasfly.com

Самолет авиакомпании «Икар» вынужденно сел в Китае из-за пьяного пассажира. О ЧП во время полета в редакцию «URA.RU» сообщил другой пассажир, летевший этим бортом. По данным пассажира, 21 ноября самолет авиакомпании Pegas Fly (Икар) совершал рейс Ik 2577 Тюмень — Нячанг во Вьетнам. Из-за пассажира, которому во время полета стало плохо, командир корабля совершил посадку в Китае. Медики сняли больного с самолета, но после оказания помощи, мужчина вернулся на борт.

«Оказалось, что перед вылетом он перебрал виски с колой, а в небе развезло. В итоге нам не давали разрешение на взлет еще 6 часов, так как китайские власти ждали оплаты от авиакомпании за оказанные услуги. Что творилось в самолете трудно описать. Многие летели с детьми и у многих сдавали нервы», — сообщает пассажир компании «Икар».

По словам пассажира, в итоге полет растянулся на 16 часов. Все прилетели уставшие и голодные, так как обед на борту самолета был предусмотрен всего один раз. «В очередной раз, банальная пьянка перед полетом, окончилась головной болью всех пассажиров и самой авиакомпании», — подытожил турист.

Редакция «URA.RU» попыталась получить комментарий в авиакомпании «Икар», но на момент написания статьи, телефоны в офисе красноярской компании не отвечали.