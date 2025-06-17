«Разгонять гусей и кур?»: в челябинском Париже скептически отнеслись к появлению электросамокатов

В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области жители выразили обеспокоенность по поводу появления проката электросамокатов. Местные жители опасаются, что это приведет к увеличению числа нарушений и аварий на улицах, особенно со стороны детей.
«Разгонять гусей и кур? Не все жители Парижа обрадовались появлению сервиса кикшеринга. Дети на личных самокатах и велосипедах и так доставляют немало хлопот автомобилям и пешеходам, так как носятся по улицам, не соблюдая правил дорожного движения», — пишет сообщество «Газета „Всходы“ — Новости Нагайбакского района» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным издания, некоторые жители села встревожились по поводу появления электросамокатов. В Париже опасаются, что дети будут кататься на них без должного контроля, а число инцидентов с участием пешеходов и транспорта возрастет.
Как сообщало URA.RU ранее, в селе Париж запустили 200-ю по счету локацию сервиса аренды электросамокатов МТС Юрент. В компании отметили, что услуги микромобильности востребованы не только в мегаполисах и городах с миллионным населением, но и во всех населенных пунктах, где есть асфальтированные дороги и тротуары.
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