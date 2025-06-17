17 июня 2025

«Разгонять гусей и кур?»: в челябинском Париже скептически отнеслись к появлению электросамокатов

Жители челябинского села Париж встревожились из-за появления кикшеринга
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Парижа не обрадовались появлению электросамокатов
Жители Парижа не обрадовались появлению электросамокатов Фото:

В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области жители выразили обеспокоенность по поводу появления проката электросамокатов. Местные жители опасаются, что это приведет к увеличению числа нарушений и аварий на улицах, особенно со стороны детей.

«Разгонять гусей и кур? Не все жители Парижа обрадовались появлению сервиса кикшеринга. Дети на личных самокатах и велосипедах и так доставляют немало хлопот автомобилям и пешеходам, так как носятся по улицам, не соблюдая правил дорожного движения», — пишет сообщество «Газета „Всходы“ — Новости Нагайбакского района» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным издания, некоторые жители села встревожились по поводу появления электросамокатов. В Париже опасаются, что дети будут кататься на них без должного контроля, а число инцидентов с участием пешеходов и транспорта возрастет.

Как сообщало URA.RU ранее, в селе Париж запустили 200-ю по счету локацию сервиса аренды электросамокатов МТС Юрент. В компании отметили, что услуги микромобильности востребованы не только в мегаполисах и городах с миллионным населением, но и во всех населенных пунктах, где есть асфальтированные дороги и тротуары.

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В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области жители выразили обеспокоенность по поводу появления проката электросамокатов. Местные жители опасаются, что это приведет к увеличению числа нарушений и аварий на улицах, особенно со стороны детей. «Разгонять гусей и кур? Не все жители Парижа обрадовались появлению сервиса кикшеринга. Дети на личных самокатах и велосипедах и так доставляют немало хлопот автомобилям и пешеходам, так как носятся по улицам, не соблюдая правил дорожного движения», — пишет сообщество «Газета „Всходы“ — Новости Нагайбакского района» в социальной сети «ВКонтакте». По данным издания, некоторые жители села встревожились по поводу появления электросамокатов. В Париже опасаются, что дети будут кататься на них без должного контроля, а число инцидентов с участием пешеходов и транспорта возрастет. Как сообщало URA.RU ранее, в селе Париж запустили 200-ю по счету локацию сервиса аренды электросамокатов МТС Юрент. В компании отметили, что услуги микромобильности востребованы не только в мегаполисах и городах с миллионным населением, но и во всех населенных пунктах, где есть асфальтированные дороги и тротуары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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