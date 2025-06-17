17 июня 2025

Свердловский боец СВО не может встретиться с дочкой в отпуске, подключилась омбудсмен

Мать не дает свердловскому бойцу увидеться с дочкой
© Служба новостей «URA.RU»
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К делу также подключен юрист
К делу также подключен юрист Фото:

Свердловский боец, вернувшийся на время отпуска со специальной военной операции, не может увидеться с собственной четырехлетней дочерью. В спорное дело вмешалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

За помощью в омбудсмену обратились родители бойца. «Во время отпуска их сына его бывшая жена не разрешает ему встречаться с четырехлетней дочкой. Мы пригласили юриста из Уральского центра медиации. Попробуем помочь. Но мое мнение: маме бы лучше позволить встречаться дочке с папой-героем», — написала Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте».

Она также отметила, что мать ребенка является сотрудником полиции. В дни отпуска отца девочки она оформляет для нее больничный лист. «Да, есть решение суда, есть приставы, но мама — сотрудник полиции — все делает по закону», — отметила омбудсмен. 

Ранее семью свердловского бойца оставили без выплат за его гибель на СВО. Ответственные органы больше полугода не могли определить, какие выплаты положены семье, а какие — нет. 

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Свердловский боец, вернувшийся на время отпуска со специальной военной операции, не может увидеться с собственной четырехлетней дочерью. В спорное дело вмешалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. За помощью в омбудсмену обратились родители бойца. «Во время отпуска их сына его бывшая жена не разрешает ему встречаться с четырехлетней дочкой. Мы пригласили юриста из Уральского центра медиации. Попробуем помочь. Но мое мнение: маме бы лучше позволить встречаться дочке с папой-героем», — написала Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте». Она также отметила, что мать ребенка является сотрудником полиции. В дни отпуска отца девочки она оформляет для нее больничный лист. «Да, есть решение суда, есть приставы, но мама — сотрудник полиции — все делает по закону», — отметила омбудсмен.  Ранее семью свердловского бойца оставили без выплат за его гибель на СВО. Ответственные органы больше полугода не могли определить, какие выплаты положены семье, а какие — нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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