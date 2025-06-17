Свердловский боец СВО не может встретиться с дочкой в отпуске, подключилась омбудсмен

Свердловский боец, вернувшийся на время отпуска со специальной военной операции, не может увидеться с собственной четырехлетней дочерью. В спорное дело вмешалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
За помощью в омбудсмену обратились родители бойца. «Во время отпуска их сына его бывшая жена не разрешает ему встречаться с четырехлетней дочкой. Мы пригласили юриста из Уральского центра медиации. Попробуем помочь. Но мое мнение: маме бы лучше позволить встречаться дочке с папой-героем», — написала Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте».
Она также отметила, что мать ребенка является сотрудником полиции. В дни отпуска отца девочки она оформляет для нее больничный лист. «Да, есть решение суда, есть приставы, но мама — сотрудник полиции — все делает по закону», — отметила омбудсмен.
Ранее семью свердловского бойца оставили без выплат за его гибель на СВО. Ответственные органы больше полугода не могли определить, какие выплаты положены семье, а какие — нет.
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