17 июня 2025

Больных и детей в Челябинской области кормили сомнительным сливочным маслом

© Служба новостей «URA.RU»
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Россельхознадзор вывел из оборота 156 кг сливочного масла
Россельхознадзор вывел из оборота 156 кг сливочного масла Фото:

В Челябинске, Копейске и Магнитогорске больным и детям давали сомнительное сливочное масло. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, служба пресекла оборот 156 килограммов продукта.

«Установлен факт поставки в четыре социальных учреждения региона сливочного масла, не соответствующего требованиям техрегламентов. Получателей продукции об этом проинформировали. Остатки они вернули для уничтожения», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.

Продукт поставлялся в период с 15 мая по 3 июня. За это время две больницы Челябинска и детсад Копейска получили сливочное масло «Майский луг», сделанное из сырья с аннулированным сертификатом. Документ признали негодным, поскольку производитель предоставил недостоверные данные о продукции. В Магнитогорске медсанчасть получила 40 килограммов масла «Санлайт», произведенного на фантомном предприятии в Санкт-Петербурге.

Специалисты Россельхознадзора напомнили, что торговля некачественными или опасными продуктами для производителей имеет последствия. За нарушение законодательства РФ при реализации некачественной или небезопасной продукции предусмотрена административная ответственность.

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В Челябинске, Копейске и Магнитогорске больным и детям давали сомнительное сливочное масло. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, служба пресекла оборот 156 килограммов продукта. «Установлен факт поставки в четыре социальных учреждения региона сливочного масла, не соответствующего требованиям техрегламентов. Получателей продукции об этом проинформировали. Остатки они вернули для уничтожения», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Продукт поставлялся в период с 15 мая по 3 июня. За это время две больницы Челябинска и детсад Копейска получили сливочное масло «Майский луг», сделанное из сырья с аннулированным сертификатом. Документ признали негодным, поскольку производитель предоставил недостоверные данные о продукции. В Магнитогорске медсанчасть получила 40 килограммов масла «Санлайт», произведенного на фантомном предприятии в Санкт-Петербурге. Специалисты Россельхознадзора напомнили, что торговля некачественными или опасными продуктами для производителей имеет последствия. За нарушение законодательства РФ при реализации некачественной или небезопасной продукции предусмотрена административная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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