Больных и детей в Челябинской области кормили сомнительным сливочным маслом

В Челябинске, Копейске и Магнитогорске больным и детям давали сомнительное сливочное масло. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, служба пресекла оборот 156 килограммов продукта.
«Установлен факт поставки в четыре социальных учреждения региона сливочного масла, не соответствующего требованиям техрегламентов. Получателей продукции об этом проинформировали. Остатки они вернули для уничтожения», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.
Продукт поставлялся в период с 15 мая по 3 июня. За это время две больницы Челябинска и детсад Копейска получили сливочное масло «Майский луг», сделанное из сырья с аннулированным сертификатом. Документ признали негодным, поскольку производитель предоставил недостоверные данные о продукции. В Магнитогорске медсанчасть получила 40 килограммов масла «Санлайт», произведенного на фантомном предприятии в Санкт-Петербурге.
Специалисты Россельхознадзора напомнили, что торговля некачественными или опасными продуктами для производителей имеет последствия. За нарушение законодательства РФ при реализации некачественной или небезопасной продукции предусмотрена административная ответственность.
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