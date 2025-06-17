17 июня 2025

Уральский блогер, чья жена погибла в ДТП, возит свою дочь без кресла и ремней безопасности. Видео

Аудитория раскритиковала видео уральского блогера Лещева с малолетней дочерью
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписчиков поразило безответственное отношение блогера к безопасности ребенка
Подписчиков поразило безответственное отношение блогера к безопасности ребенка Фото:

Блогер из Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Лещев вновь оказался в центре скандала из-за публикации в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на его публикации в социальных сетях, где он едет за рулем автомобиля с 7-летней дочерью на переднем сиденье без детского кресла и с неправильно пристегнутым ремнем безопасности.

«Потерял жену в автокатастрофе, теперь сажает ребенка вперед. Любое торможение, не говоря уже об ударе, и девочка улетит головой вперед. Что это за отец такой?» — возмутилась аудитория блогера. Госавтоинспекция Свердловской области уже проводит проверку. 

На кадрах видно, что мужчина отвлекается от дороги, чтобы снять фронтальную камеру, в то время как его дочь находится в кабриолете без должных мер безопасности. Такие публикации Александр выкладывает постоянно, чередуя их с роликами с кладбища у могилы жены.

«Какой жизни вы хотите своей дочери? Как думаете, сколько времени ей потребуется во взрослой жизни, чтобы проработать с психологом травмы из детства? Она потеряла маму, но то, что вы делаете, только усугубляете эту ситуацию. Даже хорошие счастливые моменты своей жизни вы приправляете горем», — комментируют подписчики посты Александра.

Жена блогера, 28-летняя Виктория Лещева, в 2023 году погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за небезопасной скорости и неучета погодных условий водителем. Всего в аварии пострадали восемь человек. У пары осталась несовершеннолетняя дочь. О том, как они переживали трагедию, Лещев активно рассказывал у себя в соцсетях.

Ранее Лещев попал в черный список одного из турецких отелей. Это произошло за два дня до вылета без объяснения причин.

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Блогер из Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Лещев вновь оказался в центре скандала из-за публикации в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на его публикации в социальных сетях, где он едет за рулем автомобиля с 7-летней дочерью на переднем сиденье без детского кресла и с неправильно пристегнутым ремнем безопасности. «Потерял жену в автокатастрофе, теперь сажает ребенка вперед. Любое торможение, не говоря уже об ударе, и девочка улетит головой вперед. Что это за отец такой?» — возмутилась аудитория блогера. Госавтоинспекция Свердловской области уже проводит проверку.  На кадрах видно, что мужчина отвлекается от дороги, чтобы снять фронтальную камеру, в то время как его дочь находится в кабриолете без должных мер безопасности. Такие публикации Александр выкладывает постоянно, чередуя их с роликами с кладбища у могилы жены. «Какой жизни вы хотите своей дочери? Как думаете, сколько времени ей потребуется во взрослой жизни, чтобы проработать с психологом травмы из детства? Она потеряла маму, но то, что вы делаете, только усугубляете эту ситуацию. Даже хорошие счастливые моменты своей жизни вы приправляете горем», — комментируют подписчики посты Александра. Жена блогера, 28-летняя Виктория Лещева, в 2023 году погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за небезопасной скорости и неучета погодных условий водителем. Всего в аварии пострадали восемь человек. У пары осталась несовершеннолетняя дочь. О том, как они переживали трагедию, Лещев активно рассказывал у себя в соцсетях. Ранее Лещев попал в черный список одного из турецких отелей. Это произошло за два дня до вылета без объяснения причин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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