Челябинцев от новой работы отпугивают низкие зарплаты и отсутствие удаленки

Соискатели в Челябинской области при поисках работы опасаются устроиться на работу с низкой зарплатой и отсутствием удаленного формата работы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, каждого четвертого от вакансии отпугивает нехватка личного опыта, чтобы занять ее.
«Больше половины (56%) челябинцев активно ищут работу. Однако соискатели испытывают множество страхов и трудностей, несмотря на готовность к изменениям», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Среди основных проблем 43% респондентов в ходе опроса указали на низкий уровень зарплат в вакансиях. Каждый четвертый беспокоится о недостатке навыков. Каждый пятый не спешит с выбором, полагая, что найдет работу получше. На недостаток внимания к резюме жалуются IT-специалисты (37%) и управленцы (40%).
Каждый третий соискатель беспокоится, если в объявлении о вакансии не указана зарплата. Чаще других это раздражает юристов (62%), административный персонал (55%) и работников сферы искусства и массмедиа (51%). При этом больше других о своих навыках беспокоятся программисты (44%), меньше всего — врачи и фармацевты (12%). Каждый десятый боится дискриминации по возрасту, а 9% не получают приглашений на собеседования.
Респонденты назвали и другие факторы, отпугивающие от работы. Некоторых не устраивает неудобное расположение офиса, другие жалуются на нехватку сил и ресурсов, которые надо потратить на поиск. Причинами отказаться от нового места являются также плохие отзывы о компании и страх завалить испытательный срок. Каждый двадцатый не понимает их описания вакансии, чего работодатель будет ждать от сотрудника.
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