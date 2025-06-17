Екатеринбуржца, попросили больше не нарушать закон после того, как он разрулил пробку в центре города

Житель Екатеринбурга несколько часов регулировал движение на сломанном перекрестке улиц Малышева и Московской, за что едва не получил штраф. Директор департамента молодежной политики Артем Николаев отблагодарил Тимофея, но попросил впредь не нарушать закон.
«Ты регулировал один из сломавшихся светофоров на перекрестке, целый час помогал общественному движению. Я хочу тебе такое предложение сделать: давай с тобой договоримся, что ты активную гражданскую позицию сохранишь, но закон больше нарушать не будешь», — сказал Николаев в видео, опубликованном в его telegram-канале.
В качестве благодарности за неравнодушие Тимофею предложили вступить в команду молодежной политики города и вручили небольшой сувенирный презент. Молодой человек, в свою очередь, пообещал, что больше не будет нарушать ПДД.
«Впредь я не буду больше совершать таких поступков. Просто хотелось искренне помочь разрулить всех», — пообещал Тимофей.
Сфетофор в центре Екатеринбурга сломался утром 11 июня. Тогда молодой человек решил встать на место регулировщика, чтобы «разрулить» уже скопившуюся пробку. Сотрудник ГИБДД сменил Тимофея спустя почти час.
За выход пешехода на проезжую часть свердловчанину хотели выписать штраф. Однако позже власти все же встали на его сторону и Тимофею удалось избежать наказания.
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