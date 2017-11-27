По предварительным данным, легковушка загорелась
В ночь на понедельник, 27 ноября, в Ноябрьске на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира легковой автомобиль Ford врезался в пассажирский автобус «ПАЗ». В результате столкновения автобус загорелся
На место аварии выезжали две единицы пожарной техники, семь человек личного состава МЧС, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД, сообщили «URA.RU» в полиции. По свидетельствам очевидцев, на месте аварии произошел взрыв. Об этом сообщают жители города в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».
В результате аварии пострадал водитель легковушки. Автобус сгорел практически полностью.
1/7
Видео: группа «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».