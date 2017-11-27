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07:54  27 ноября 2017 0

В центре Ноябрьска иномарка влетела в автобус. Произошел взрыв. ФОТО, ВИДЕО

По предварительным данным, легковушка загореласьФото: группа «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте»

В ночь на понедельник, 27 ноября, в Ноябрьске на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира легковой автомобиль Ford врезался в пассажирский автобус «ПАЗ». В результате столкновения автобус загорелся

На место аварии выезжали две единицы пожарной техники, семь человек личного состава МЧС, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД, сообщили «URA.RU» в полиции. По свидетельствам очевидцев, на месте аварии произошел взрыв. Об этом сообщают жители города в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Автобус сгорел практически полностью.

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Фото: группа «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте»

Видео: группа «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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