Арбитражный суд Чувашской Республики начал процедуру банкротства концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), в который входит ОАО «Курганмашзавод». По данным картотеки арбитражных дел, на предприятии введена процедура наблюдения.
Признать «Тракторные заводы» банкротом в конце октября потребовал Внешэкономбанк. Сумма долга концерна финансовой организации достигла 68,5 млрд рублей.
По некоторым данным, долг одного из ключевых оборонных предприятий страны, входящих в КТЗ, «Курганмашзавода», оценивается в 60 млрд рублей. До конца года планируется реализовать планы по оздоровлению и дальнейшему развитию предприятия, идет передача завода под управление госкорпорации «Ростех».
Как заявлял гендиректор «Тракторных заводов» Альберт Баков, процедура банкротства способна облегчить работу КМЗ, сняв с него долговую нагрузку.