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Главные новости Курганской области
11:23  28 ноября 2017 0

Началась процедура банкротства «Тракторных заводов» зятя Михалкова

Курганский машиностроительный завод. Курган, кмз, гусеница, курганский машиностроительный завод
«Курганмашзаводу» хотят списать долг в 60 млрд рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Арбитражный суд Чувашской Республики начал процедуру банкротства концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), в который входит ОАО «Курганмашзавод». По данным картотеки арбитражных дел, на предприятии введена процедура наблюдения.

Признать «Тракторные заводы» банкротом в конце октября потребовал Внешэкономбанк. Сумма долга концерна финансовой организации достигла 68,5 млрд рублей.

По некоторым данным, долг одного из ключевых оборонных предприятий страны, входящих в КТЗ, «Курганмашзавода», оценивается в 60 млрд рублей. До конца года планируется реализовать планы по оздоровлению и дальнейшему развитию предприятия, идет передача завода под управление госкорпорации «Ростех».

Как заявлял гендиректор «Тракторных заводов» Альберт Баков, процедура банкротства способна облегчить работу КМЗ, сняв с него долговую нагрузку.

Вера Чернышева
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