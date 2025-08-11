Россияне обзаведутся личными вещами Яна Топлеса, Саши Спилберг и других блогеров

Ян Топлес, Аня Покров, Саша Спилберг, Милана Хаметова, Аля Аникеева, Милана Стар и другие популярные блогеры выставят на продажу через «Авито» одежду, аксессуары, технику и предметы интерьера из личных коллекций. Как рассказали URA.RU представители платформы, большинство вещей можно будет приобрести со скидками, и каждую из них звезды сопроводят собственной историей.
«Знаменитости будут выставлять вещи в своих профилях в будние дни в рамках распродажи. Все они будут доступны в личных аккаунтах блогеров», — подчеркнули в «Авито».
Честность скидок на «распродаже блогеров» будет контролировать специальный алгоритм, который помогает избежать накручивания цен. Первым звездным дропом откроется коллекция вещей Яна Топлеса, известного по интернет-мему «умный человек в очках». Среди его лотов — профессиональная камера со штативом, побывавшая в Антарктиде, портативная колонка, массажная подушка, массажеры для тела и другие гаджеты.
Милана Стар предложит фанатам сценические наряды и повседневную одежду из своего гардероба. Например, жакет и юбка бренда Sorry, I»m not, которые исполнительница надевала единственный раз для съемок клипа Barbie. По словам певицы, именно с этой работы начался новый этап в ее творчестве и изменился музыкальный стиль.
Саша Спилберг подготовила подборку для интерьерных решений и заботы о домашних питомцах. Так, она выставит на продажу плед, декоративные свечи, неоновую вывеску, а также поводок и шлейку для собаки.
