Суд Армении признал незаконное задержание бизнесмена Карапетяна

Карапетян незаконно содержался под стражей около 9 и более часов, сообщила его адвокат
Карапетян незаконно содержался под стражей около 9 и более часов, сообщила его адвокат

Задержание бизнесмена Самвела Карапетяна признали неправомерным. Об этом заявил его адвокат Лиана Гаспарян.

«Апелляционный суд счел, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня было неправомерным», — говорится в заявлении адвоката, опубликованном в Facebook (принадлежат Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Также она отметила, что Карапетян незаконно содержался под стражей около 9 и более часов.

Самвел Карапетян был задержан 18 июня после публичного выступления в поддержку Армянской Апостольской церкви, а против него возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к захвату власти. Позже бизнесмену предъявили новое обвинение в отмывании денег, что его защита связывает с политическим давлением и считает необоснованным. Адвокаты неоднократно заявляли о неправомерности действий следствия и отсутствии доказательств.

