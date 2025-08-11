Суд Армении признал незаконное задержание бизнесмена Карапетяна

Задержание бизнесмена Самвела Карапетяна признали неправомерным. Об этом заявил его адвокат Лиана Гаспарян.
«Апелляционный суд счел, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня было неправомерным», — говорится в заявлении адвоката, опубликованном в Facebook (принадлежат Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Также она отметила, что Карапетян незаконно содержался под стражей около 9 и более часов.
Самвел Карапетян был задержан 18 июня после публичного выступления в поддержку Армянской Апостольской церкви, а против него возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к захвату власти. Позже бизнесмену предъявили новое обвинение в отмывании денег, что его защита связывает с политическим давлением и считает необоснованным. Адвокаты неоднократно заявляли о неправомерности действий следствия и отсутствии доказательств.
