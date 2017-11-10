15:59 10 ноября 2017 0

ВЭБ решил поддержать КМЗ в переходный период фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Переход Курганмашзавода в управление «Ростеха» планируется провести до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Зауралья. До конца 2017 года будут утверждены и запущены в действие планы по оздоровлению и дальнейшему развитию КМЗ, долги завода будут списаны, заявил гендиректор концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков.

Наблюдательный совет «Внешэкономбанка» принял решение о выделение финансовых ресурсов для поддержки работоспособности Курганмашзавода в переходный период, сообщил заместитель председателя «Внешэкономбанка» Петр Золотарев во время посещения КМЗ 10 ноября. «Сейчас принято принципиальное решение осуществить организованное оздоровление, избавиться от накопившегося долга. Приняты фундаментальные решения об операционном контроле корпорации „Ростех“. Мы оказываем им всяческое содействие», — отметил Золотарев.

фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов отметил, что важно обеспечить плавный переход. С учетом программы вооружения загрузка завода известна до 2027 года.

Гендиректор концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков считает, что передача КМЗ госкорпорации «Ростех» положительно отразится на дальнейшем развитии предприятия. По его словам, списание долга возможно через процедуру проведения банкротства: «Таким образом, государство облегчает работу заводу, снимая с него чудовищную долговую нагрузку».

В пятницу, 10 ноября, представители «Ростеха» и «Внешэкономбанка» работают в Кургане. Утром они обсудили меры оздоровления КМЗ с губернатором области Алексеем Кокориным. Глава региона подчеркнул, что сокращения работников и задержки зарплаты на КМЗ не будет.

Долг КМЗ, по некоторым данным, достиг 60 млрд рублей. 30 июня акционеры завода приняли решение передать предприятие от концерна «Тракторные заводы» под управление АО «Центромашпроект» госкорпорации «Ростех». Бывший руководитель КМЗ, гендиректор концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков (зять режиссера Никиты Михалкова), вошел в новый состав совета директоров оборонного предприятия. Напомним, банкротства самого концерна «Тракторные заводы» недавно потребовал «Внешэкономбанк», иск поступил в суд в октябре. Ранее за банкротство «Тракторных заводов» высказывался руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.