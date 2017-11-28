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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Курганской области
15:54  28 ноября 2017 0

Жители многоэтажек в пригороде Кургана получили надежду на благоустройство

Рейд по объектам
Зауральцы мечтают облагородить свои дворыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители многоэтажек в поселке КСХА в пригороде Кургана пожаловались депутату Госдумы Александру Ильтякову, что не могут претендовать на благоустройство дворов по программе «Комфортная среда» из-за того, что их дома расположены на федеральной земле. Однако координатор проекта Игорь Прозоров в Зауралье рассказал «URA.RU», что тотального запрета на такие работы нет.

«Я знаю, что подобные примеры были в других регионах — площадку обустраивали на земле академии наук, — вспомнил Прозоров. — Если инициативная группа проведет собрание жильцов и подаст заявку, не исключаю, что мы включим эту территорию в план».

Александр Ильтяков также пообещал держать ситуацию на контроле и, как вариант, инициировать вопрос с передачей земли в областную собственность, сообщил «URA.RU» участник встречи с депутатом, житель Кетовского района Евгений Кузнецов.

Татьяна Жаткина
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