Жители многоэтажек в поселке КСХА в пригороде Кургана пожаловались депутату Госдумы Александру Ильтякову, что не могут претендовать на благоустройство дворов по программе «Комфортная среда» из-за того, что их дома расположены на федеральной земле. Однако координатор проекта Игорь Прозоров в Зауралье рассказал «URA.RU», что тотального запрета на такие работы нет.
«Я знаю, что подобные примеры были в других регионах — площадку обустраивали на земле академии наук, — вспомнил Прозоров. — Если инициативная группа проведет собрание жильцов и подаст заявку, не исключаю, что мы включим эту территорию в план».
Александр Ильтяков также пообещал держать ситуацию на контроле и, как вариант, инициировать вопрос с передачей земли в областную собственность, сообщил «URA.RU» участник встречи с депутатом, житель Кетовского района Евгений Кузнецов.