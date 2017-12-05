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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:13  05 декабря 2017 0

Экс-участницу шоу «Голос» обвинили в изнасиловании

Мартинес не стала отрицать интимных связей с подругойФОТО: Mike Pont/WireImage

Экс-участница американской версии шоу «Голос» Мелани Мартинес оказалась в центре сексуального скандала: бывшая подруга певицы Тимати Хеллер обвиняет ее в изнасиловании.

Как утверждает Хеллер, певица начала домогаться до нее во время совместных ночевок. Мартинес начала расспрашивать подругу о ее сексуальных предпочтениях, после чего предложила подруге переспать. «Как человеку, который подвергался сексуальному насилию, мне трудно говорить про секс», — цитирует Хеллер «Лента.ру».

По ее словам, на следующий вечер все повторились и Хеллер не смогла отказать Мартинес. Как сообщает «Газета.ру», Мартинес в ответ на обвинения заявила, что действительно занималась сексом с подругой, но все происходило по обоюдному согласию.

Сергей Макеев
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