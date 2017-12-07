Галину Достовалову избрали тайным голосованием
В областной избирательной комиссии в четверг, 7 декабря, избран новый секретарь. Должность заняла Галина Достовалова, передает корреспондент «URA.RU».
Кандидатура была избрана из числа действующих членов избиркома. Процедура голосования была тайной.
Ранее пост занимал Дмитрий Осипов (ранее возглавлял областной исполком «Единой России»), он написал заявление об увольнении по собственному желанию. По информации источников агентства, это произошло после скандала, который случился во время командировки курганской делегации на выборы в Кыргызстан.