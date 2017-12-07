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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Курганской области
16:32  07 декабря 2017 0

В Зауралье наши замену уволившемуся после скандала секретарю избиркома

Выборы секретаря избирательной комиссии Курганской области. Курган, достовалова галина
Галину Достовалову избрали тайным голосованиемФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В областной избирательной комиссии в четверг, 7 декабря, избран новый секретарь. Должность заняла Галина Достовалова, передает корреспондент «URA.RU».

Кандидатура была избрана из числа действующих членов избиркома. Процедура голосования была тайной.

Ранее пост занимал Дмитрий Осипов (ранее возглавлял областной исполком «Единой России»), он написал заявление об увольнении по собственному желанию. По информации источников агентства, это произошло после скандала, который случился во время командировки курганской делегации на выборы в Кыргызстан.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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