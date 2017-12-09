Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Суббота! И вот актуальные новости к этому часу:
9 декабря в Москве на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Леонид Броневой.
Одна из обсуждаемых тем недели — выдвижение Путина на новый президентский срок. Почему глава РФ раздвоил свое заявление и предпочел объявить об участии в выборах в компании рабочих — читайте на «URA.RU».
Общественная палата РФ, ранее заступившаяся за создателя портала «Чиновник.Ру» Шмонина, пересмотрела свою позицию по уголовному делу. Мнение изменилось после визита в ХМАО.
Олимпийский комитет России предложил провести собственные Игры. Спортсменам предоставят выбор.
Режиссер Никита Михалков нашел мировой заговор в выступлении ямальского школьника в бундестаге: «В России воспитано поколение, у которого нет исторической памяти».
В Сети набирает популярность ВИДЕО, на котором депутат Верховной Рады Антон Геращенко вылизывает тарелку в кафе. Своему поведению депутат нашел объяснение.
Медведев хочет вернуться в Газпром, замгубернатора ХМАО покупает биткоины, в будущей Уральской области начнут переименовывать все подряд — отборные слухи на «URA.RU».