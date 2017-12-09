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09 декабря 2017
14:00  09 декабря 2017 0

Смерть Леонида Броневого, Михалков о заговоре против России, депутат Рады вылизал тарелку. Актуальное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Актеру было 88 летФото: Wikimedia Commons

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Суббота! И вот актуальные новости к этому часу:

9 декабря в Москве на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Леонид Броневой.

Одна из обсуждаемых тем недели — выдвижение Путина на новый президентский срок. Почему глава РФ раздвоил свое заявление и предпочел объявить об участии в выборах в компании рабочих — читайте на «URA.RU».

Общественная палата РФ, ранее заступившаяся за создателя портала «Чиновник.Ру» Шмонина, пересмотрела свою позицию по уголовному делу. Мнение изменилось после визита в ХМАО.

Олимпийский комитет России предложил провести собственные Игры. Спортсменам предоставят выбор.

Режиссер Никита Михалков нашел мировой заговор в выступлении ямальского школьника в бундестаге: «В России воспитано поколение, у которого нет исторической памяти».

В Сети набирает популярность ВИДЕО, на котором депутат Верховной Рады Антон Геращенко вылизывает тарелку в кафе. Своему поведению депутат нашел объяснение.

Медведев хочет вернуться в Газпром, замгубернатора ХМАО покупает биткоины, в будущей Уральской области начнут переименовывать все подряд — отборные слухи на «URA.RU».

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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