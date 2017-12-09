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09 декабря 2017
12:55  09 декабря 2017 0

«СМИ рисуют из Путина проработанный проект, но это не так»

Глава кремлевского think-tank обясняет, почему президент раздвоил свое заявление о выборах
URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
Путин на ЧТПЗ и ЭТЕРНО. Челябинск, путин владимир, этерно
Почему Владимир Путин предпочел объявить о выдвижении на новый срок в компании рабочихФото: Пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.RU

Главной темой уходящей недели стало экстравагантное выдвижение Владимира Путина в президенты. В один день он побывал на двух совершенно разных по эстетике площадках — на молодежном форуме «Доброволец России-2017» и на классической встрече с рабочими Горьковского автомобильного завода. Волонтерам на вопрос о выдвижении он ответил, что подумает и обязательно учтет их поддержку. Спустя два с половиной часа, на аналогичный вопрос пролетариата, Путин ответил утвердительно. Что стоит за таким «двухуровневым» выдвижением, и на какую молодежь опирается президент «URA.RU» рассказал глава близкого к администрации президента аналитического центра ЭИСИ Андрей Шутов.

Владимир Путин, прежде всего, человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Он работает с людьми в режиме реального времени, 6 декабря он приехал на форум «Доброволец России — 2017», увидел 15-тысячную аудиторию и напитался энергии волонтеров. Видимо что-то ему подсказало, что здесь нужно только посоветоваться о принимаемом решении. Возможно его переполнили эмоции уже непосредственно в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом Горьковского автомобильного завода. На этой ноте, чисто эмоциональной, он и заявил о своем выдвижении.

Мы все время считаем, что наш президент рационально мыслящий человек, иногда СМИ рисуют из Путина какой-то технологически проработанный проект, но это не так. Ведь президент пользуется авторитетом и уважением у простых людей ровно потому, что ему не чужды человеческие эмоции и поведение. Безусловно Путин обдумывает свои шаги, и все решения он всегда принимает самостоятельно.

5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва, школьники, школота, анархисты, черно-зеленые, молодежный протест
История о протестующих школьниках, которые не согласны с политикой Путина, раздута, считает глава ЭИСИ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Судя по трансляции с форума «Доброволец России — 2017», можно смело говорить о том, что молодежь воспринимает президента на «ура», потому что он умеет выстроить диалог с этим поколением. Мы еще раз убедились в том, что история о протестующих школьниках, о молодом поколении, которое не согласно с политикой Путина, абсолютно раздута. Эти разговоры, которые ведутся с весны 2017 года не имеют к реальности никакого отношения. Школьники выходят на улицы без всякой мотивации, просто потусоваться. Им говорят, что они «протестные», а они слышат и не понимают, против чего они выступают. Это две совершенно разные ситуации. Там — не понятно зачем вышли, поговорили друг с другом и разошлись. Здесь же была серьезная продуманная, рациональная, но вместе с тем и эмоционально-насыщенная акция, в которой принял участие президент. Причем была задействована та часть молодежи, которую можно назвать социально активной. Это те молодые люди, которые знают, что им нужно от жизни, которые любят Россию и знают, что они будут здесь жить и работать. Они реализуют свои проекты, заняты любимым делом. Они — подвижники.

За время пребывания в своей высокой должности, Путин накопил такой огромный опыт в общении с разными поколениями и социальными группами россиян, что это позволяет ему работать и быть принятым различными представителями общества. Мы видели насколько гармонично президент держался на встрече с рабочими ГАЗ и на вручении премии «Доброволец России — 2017». И там, и там было ощущение, что он находится в своей среде.

Это еще раз доказывает, что у Путина есть ядерный электорат во всех слоях общества. Мы чувствуем, что Путин идет на выборы как кандидат от всех россиян. Независимо от того, в каких сферах они работают, и какому поколению принадлежат. Это то, что отличает Путина от других кандидатур.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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