15:16 13 декабря 2017 0

Павел Перевалов настаивает на необходимости перевода города на подземные источники водоснабжения Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Река Тура, которая питает всех жителей Тюмени, по данным экспертов, оказалась очень проблемной по качеству воды. Водозаборы, канализационные очистные сооружения и ливневая канализация в городе требуют ремонта. Водоканал и муниципалитет нашли выход из ситуации, которая в дальнейшем могла бы привести к деградации всей системы водоснабжения и водоотведения. Две стороны решили заключить концессионное соглашение, проект которого вызвал неоднозначную реакцию среди общественности.

Как рассказал заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, управлением и обслуживанием всех объектов инфраструктуры в городе с 2006 года занимается «Тюмень Водоканал». Компания работает на основании долгосрочного договора аренды муниципального имущества водопроводно-канализационного хозяйства, который действует до конца 2031 года.

В 2016 году в Тюмени впервые была разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения города. Она позволила увидеть развитие системы в долгосрочной перспективе и понять, что случится через пару десятков лет, если ее не модернизировать. Ключевым решением тогда стал переход на подземные источники водоснабжения.

За два года до разработки схемы водоснабжения и водоотведения из областного бюджета выделили 50 млн рублей, которые пошли на разведочные работы по поиску подземных источников. По словам Перевалова, работы проводил территориальный центр «Тюменьгеомониторинг», который, помимо разведки, занимался исследованиями проб воды на наличие в них радиоактивных веществ. Специалисты тогда не обнаружили никаких отклонений от нормативов, хотя противники перехода до сих пор апеллируют к проводимым во времена СССР недалеко от месторождений мирным ядерным испытаниям.

«Скважины Велижанского водозабора, которые действуют в городе уже более 40 лет, гораздо ближе к этому объекту, чем перспективные скважины на Заморозовском и Калиновском месторождениях, и за всю историю наблюдений ни разу никаких отклонений от нормы выявлено не было», — утверждает Павел Перевалов.

Активисты, помимо сомнений в качестве воды из подземных источников, беспокоятся за состояние Туры. Они опасаются, что с отсутствием необходимости забирать и очищать воду для нужд города река станет грязной. Павел Перевалов отметил, что надзор за состоянием Туры никак не связан с работой водоканала.

«Хуже вода там не станет. Сам водозабор влияет на состояние реки очень слабо, объем воды, который забирает водозабор, ничтожно мал», — сообщил Перевалов.

Генеральный директор тюменского водоканала Мугаммир Галиуллин рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются специалисты компании, когда делают воду из реки питьевой. По его словам, состояние источника нестабильно — весной 2017 года в нем резко возросло содержание аммиака.

«Тура не может гарантировать стабильное качество воды и несет в себе этот риск. Ученые признали, что вода в ней наиболее сложная для подготовки питьевой, потому что основной источник ее питания — болотные воды», — утверждает Галиуллин.

Помимо перехода на подземные воды, концессионное соглашение между администрацией города и тюменским водоканалом предусматривает объединение хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в единую систему. Будет организована единая станция приема жидких бытовых отходов, а те, что сейчас работают и находятся в черте города, ликвидируют. Работу водопроводной сети оптимизируют за счет расширения канализационных очистных сооружений и, в частности, реконструкции Велижанского водозабора и доведения до ума недостроенных объектов.

Чтобы тюменская система водоснабжения не деградировала, необходимо около 23 млрд рублей инвестиций. Привлечь такие суммы в рамках действующего договора аренды невозможно из-за ограничений закона. По этой причине в администрации Тюмени и задумались о муниципально-частном партнерстве и о концессии как его форме.

Если документ будет принят, водоканал на определенный срок получит во владение и пользование имущество муниципалитета, а вместе с этим и обязанности по его реконструкции и эффективному управлению им.

Перевалов настаивает на том, что концессия — это наиболее полно проработанная модель подобного партнерства, которая позволит использовать объекты коммунальной инфраструктуры на условиях разделения рисков, компетенций и ответственности.

Преимуществами концессии он называет сохранение права собственности на систему водоснабжения за муниципалитетом, долгосрочность отношений, банковские гарантии в вопросе рисков деятельности водоканала и невозможность одной стороны прекратить свою работу без согласия второй. Павел Перевалов подчеркнул, что за работами по строительству и реконструкции объектов администрация Тюмени обеспечит тотальный контроль.

Есть в проекте концессионного соглашения и третье лицо — это правительство Тюменской области. Его задача — защитить потребителей с помощью регулирования и гарантии соблюдения определенного уровня тарифов.

«Это очень серьезный проект для нашего города. По основным сооружениям, по водозаборам, канализационным очистным сооружениям, ливневой канализации ситуация не такая хорошая, как хотелось бы. Если мы не решим проблему, система будет деградировать», — заявил замглавы администрации Тюмени.