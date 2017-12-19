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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Курганской области
15:33  19 декабря 2017 5

Коммунальными проблемами Зауралья заинтересовались в Москве

Надписи на криминальную тему на стенах и другие снимки Екатеринбурга, рабочие, строительные леса, ремонт дома, капремонт
Эксперты назвали сильные и слабые стороны реализации программы капремонта в регионеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зауральские эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) рассказали всей России о проблемах капитального ремонта в многоквартирных домах на примере Курганской области. «Форум действий», который выступил трибуной, проходит в Москве 18 и 19 декабря.

На площадке, посвященной капитальному ремонту, плюсы и минусы реализации программы в Зауралье назвал эксперт Евгений Симонов. По его словам, основная ошибка региона — неосвоенные деньги в фонде капремонта. «На сегодняшний день в фонде Курганской области более 500 млн неизрасходованных средств, при том, что закон прямо указывает на то, что они должны быть освоены в текущем году», — отмечает Симонов в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Кроме того, существенной проблемой является слабая техническая документация на конкурсах по выбору подрядных организаций для капитального ремонта. «Она не соответствует реальным параметрам и техническим характеристикам многоквартирных домов, из-за чего приходится в будущем доразыгрывать конкурсы и проводить дополнительные работы», — говорит эксперт.

Есть в Курганской области и положительные моменты. Например, Шадринск, Катайск и Далматово полностью смогли освоить полученные от собственников средства. Также Курганская область — один из субъектов, где люди охотнее всего перечисляют деньги на капремонт: наполненность фонда составляет 87,93%.

Во время дискуссий эксперты предложили различные варианты решения проблем. Как добавляет Симонов, основная задача сейчас — наладить взаимодействие фонда капремонта, подрядных организаций, управляющих компаний и собственников квартир, которым следует активнее включаться в процесс.

В «Форуме действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее» приняли участие десять делегатов из Курганской области. Они выступили на площадках, посвященным вопросам ЖКХ, образования, экологии, экономики и молодежной политики.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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