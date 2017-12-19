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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Курганской области
18:46  19 декабря 2017 1

В зауральский город для новогоднего антуража завезли тонны снега

Открытие ледового городка. Екатеринбург, карусель, ледовый городок, люди, новый год, праздники
Праздновать Новый год в Шадринске начнут 28 декабряФото: Дарья Попова © URA.RU

В городской сад Шадринска Курганской области пришлось завезти несколько тонн снега, чтобы создать новогоднюю атмосферу. Об этом 19 декабря на аппаратном совещании в городской администрации сообщил руководитель отдела культуры Сергей Чернов.

Он заверил, что для сооружения фигур Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года — собаки — холодного стройматериала хватит. Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе мэрии, снег в центр города везут с окраин. «У нас уже была такая практика, в какой-то год стояла такая же бесснежная зима», — напомнила пресс-секретарь городской администрации Тамара Петкова.

Чернов также рассказал, что сейчас на главной новогодней площадке устанавливается елка из живых сосен на каркасной основе. Старт праздничным гуляниям дадут в 18 часов 28 декабря.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане чиновники рапортовали о тоннах вывезенного из города снега в бесснежную зиму.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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