В зауральский город для новогоднего антуража завезли тонны снега

В городской сад Шадринска Курганской области пришлось завезти несколько тонн снега, чтобы создать новогоднюю атмосферу. Об этом 19 декабря на аппаратном совещании в городской администрации сообщил руководитель отдела культуры Сергей Чернов.
Он заверил, что для сооружения фигур Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года — собаки — холодного стройматериала хватит. Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе мэрии, снег в центр города везут с окраин. «У нас уже была такая практика, в какой-то год стояла такая же бесснежная зима», — напомнила пресс-секретарь городской администрации Тамара Петкова.
Чернов также рассказал, что сейчас на главной новогодней площадке устанавливается елка из живых сосен на каркасной основе. Старт праздничным гуляниям дадут в 18 часов 28 декабря.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане чиновники рапортовали о тоннах вывезенного из города снега в бесснежную зиму.