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19 декабря 2017
21:00  19 декабря 2017 0

Чиновники боятся подарков, сигареты «сжигают» госбюджет, «Иронию судьбы» не покажут. Главное за день — в подборке «URA.RU»

«Первый канал» нарушил многолетнюю традициюКадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

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После дела Улюкаева чиновники боятся принимать новогодние подарки. Особенно «страшными» считаются корзинки с едой.

В госбюджет не дойдет 21 миллиард рублей, считают эксперты. Все потому, что сигареты в России продают слишком дешево.

Из-за санации банк «Открытие» потерял сбережения жителей ХМАО. Вкладчиков просят письменно отказаться от денег или ехать за ними на Кипр.

Российским паралимпийцам запретили указывать гражданство в соцсетях. Спортсменам даже эмодзи в виде триколора использовать нельзя.

В Челябинске по ночам сжигают старые вагоны, и едкий дым окутывает город. Экологическая ситуация все хуже, даже в Кремле это заметили.

Новогодняя традиция всё… Впервые за 10 лет « Первый канал» не покажет «Иронию судьбы» перед Новым годом.

Анна Ветрова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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