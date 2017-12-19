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19 декабря 2017
17:31  19 декабря 2017 6

Бюджет потеряет 21 млрд из-за продажи сигарет по заниженным ценам, заявили эксперты

Клипарт, всего понемногу, курение убивает, сигареты
Многие торговые точки продают сигареты дешевле максимальной розничной ценыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сигареты ниже максимальных розничных цен (МРЦ) продаются практически в каждом сетевом магазине и каждом втором объекте традиционной торговли, выяснило аналитическое агентство «ИНФОЛайн-Аналитика» по итогам мониторинга цен на сигареты в ряде городов и регионов России. Как показало исследование, более 95% торговых объектов современных форматов реализуют табачные изделия по ценам ниже МРЦ, указанных на пачках. При этом у крупнейших ретейлеров, работающих в нижнем ценовом сегменте, эта доля доходит до 90%; в традиционной рознице (прилавочных магазинах, неспециализированных павильонах) — 35—45%, а в специализированных табачных павильонах и точках на рынках — 50—55%.

Продажа сигарет ниже МРЦ получила широкое распространение в силу существующего механизма исчисления минимальной розничной цены как составляющей не менее 75% от МРЦ, поясняет ситуацию гендиректор ИА «ИНФОЛайн-Аналитика» Михаил Бурмистров. По мнению эксперта, такая ситуация не только значительно влияет на рост доходов государственного бюджета, но и препятствует снижению потребления табака.

Как отмечают авторы исследования, на сегодняшний день в среднем стоимость сигарет в современных сетевых магазинах на 16% ниже МРЦ, указанной на упаковке. В традиционных форматах разница между максимальной розничной ценой и ценой продажи составляет 13,5%, а в наиболее агрессивных с точки зрения ценовой политики дискаунтерах и алкомаркетах приблизилась уже к 18%.

Совокупная величина снижения выручки от продажи табачных изделий в организациях розничной торговли (по видам налогообложения) в связи с отклонением цены реализации от МРЦ и оценка потерь бюджета в 2014—2017 годах
Фото: данные ИА INFOLine

Снижение совокупной выручки розничной торговли от продаж сигарет по цене ниже МРЦ в этом году превысит 210 млрд рублей. Из этой суммы более 136 млрд рублей приходится на тех, кто уплачивает НДС. Вследствие этого доходы госбюджета из-за недополученного НДС могут сократиться почти на 21 млрд рублей. Также надо учитывать дополнительные потери бюджета, связанные с недополучением налога на прибыль от организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения.

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Ксения Томашова
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