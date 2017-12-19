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19 декабря 2017
15:35  19 декабря 2017 19

Российским спортсменам запретили писать о своем гражданстве в соцсетях

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook, Фейсбук
Россиянам нельзя даже публиковать эмодзи в виде триколораФото: Pixabay.com
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам, получившим допуск к квалификационным стартам к Играм в Пхенчхане, упоминать о своем гражданстве в социальных сетях. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова рассказала, что атлетам нельзя даже ставить эмодзи в виде российского флажка в своих сообщениях.

«Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России. Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать [решение]», — приводит слова Громовой RT. По словам тренера, отношение спортсменов из других стран к россиянам заметно ухудшилось. «Если раньше с нашими ребятами все общались нормально, то теперь просто проходят мимо», — цитирует Громову телеканал 360.

Ранее стало известно, что 34 лыжника и биатлониста из России выполнили квалификационный норматив для участия в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Международное спортивное сообщество подозревает Россию в создании государственной системы по подмене проб спортсменов. Из-за этого прошла волна дисквалификаций российских атлетов. Например, МОК пожизненно отстранил бобслеиста Алексея Воеводу от Олимпиады, сообщала «Национальная служба новостей». «Чистым» российским олимпийцам разрешили участвовать в Играх в качестве «нейтральных» атлетов. Аналогичные ограничения были распространены и на паралимпийцев, которых допустили на отборочные соревнования только под паралимпийским флагом.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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