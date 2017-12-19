16:55 19 декабря 2017 22

Людмила Алексеева заговорила о челябинском смоге в Кремле Фото: kremlin.ru

Экологию Челябинска, над которым уже вторую неделю висит смог, назвала нарушением Конституции правозащитник Людмила Алексеева на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Там проходило вручение государственных премий общественникам за выдающиеся достижения. На Южном Урале нарушено право на благоприятную окружающую среду, объяснила руководитель Московской хельсинкской группы.

«Главный лозунг правозащитников: „Уважайте Конституцию!“ Он обращен к властям всех уровней, ведь по Конституции прав у россиян не меньше, чем у граждан самых демократических стран современного мира. Но что бездомным от того, что Конституция гарантирует им право на жилище, или безработным — право на труд, или жертвам пыток в отделе полиции „Дальний“ — в конституционном запрете на пытки, или жителям Челябинска — в праве на благоприятную окружающую среду? Все эти люди нуждаются в защите своих прав, помощи и гражданского общества, и государства», — сказала Алексеева.

При Путине уже второй раз за месяц с небольшим поднимается тема челябинской экологии. Во время визита на Южный Урал 9 ноября глава государства сам позвонил одному из местных активистов и выразил поддержку.

В Челябинске обсуждение экологических проблем тоже вышло на иной уровень. Представители двух из четырех парламентских партий, ЛДПР и КПРФ, провели 19 декабря круглый стол по вопросу строительства Томинского ГОК. «У нас не было представителей движения СтопГОК, поскольку оно сильно политизировано. К сожалению, не смогли приехать представители застройщика — „Русской медной компании“ (РМК). Мы решили впервые создать площадку, где нет препирательств, размахивания флагами, а идет конструктивное обсуждение вопроса», — объяснил корреспонденту «URA.RU» один из инициаторов круглого стола депутат Заксобрания области Сергей Буяков.

Сергей Буяков (справа) и Константин Нациевский (слева) хотят вывести челябинскую экологию на межпартийный уровень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора, главного управления лесами, уполномоченного по правам человека и детского омбудсмена, а также экологи обсудили проект горно-обогатительного комбината в режиме вопрос-ответ. «Самая главная проблема — недостаточное информирование людей. Руководитель движения „Экология Челябинска“ Сергей Ефимов сказал, что здесь впервые узнал об экологических экспертизах, которые прошел проект. Мы предложили РМК рассмотреть возможность компенсировать вырубку леса в двойном размере. Поддерживаем позицию президента и губернатора о том, что нужно получить все необходимые экспертизы», — продолжил депутат.

Лидер фракции КПРФ в гордуме Челябинска Константин Нациевский выступил с идеей проведения в день выборов президента параллельно референдума, где горожан спросят, за или против они Томинского ГОК. «Мы уже не раз выходили с такой идеей, но ее каждый раз блокировали чиновники. Если другие партии нас поддержат, то мы инициируем процедуру назначения референдума», — добавил коммунист.

Представители партий выразили недоумение, почему их представителей не пригласили для обсуждения ситуации на площадку Общественной палаты области (ОПЧО), где две недели назад провалилась попытка диалога между экологами и застройщиками.

Главный итог заседания — в РМК и ОПЧО направят инициативу о создании структуры, которая будет заниматься общественным экологическим контролем. Руководитель совета по правам человека в РФ Михаил Федотов во время визита в Челябинск выступил с аналогичным предложением — создать аналог СПЧ на региональном уровне.