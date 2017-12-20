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20 декабря 2017
19 декабря 2017
08:33  20 декабря 2017 0

Илон Маск случайно опубликовал свой личный номер телефона. Позвонивших ждет сюрприз

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, логотип, твиттер, гаджет, twitter, социальная сеть
Известный предприниматель опубликовал номер своего телефона в TwitterФото: Анна Майорова © URA.RU

Предприниматель Илон Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus Джону Кармаку, но вместо этого случайно выложил его в Twitter. Однако, как выяснили журналисты, на этом номере лишь установлен автоответчик.

«По милости богов, ты сделал это. Каким-то образом ты нашел путь ко мне. Я поздравляю тебя и выражаю тебе мое почтение», — говорится в сообщении автоответчика. Его текст приводит «Газета.Ru» со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Журналисты рассказывают, что запись была сделана голосом геймдизайнера Дэвида Яффе, создавшего серию игр God of War. Аналогичную запись можно услышать, если позвонить по секретным номерам, спрятанным в играх.

Неизвестно, было ли рассекречивание номера в «Твиттере» преднамеренной шуткой или же Маску пришлось таким образом «отбиваться» от возможной атаки его фанатов, добавляет портал Life.ru. Сейчас твит был удален из соцсети.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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