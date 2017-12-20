15:09 20 декабря 2017 2

Борис Дубровский подвел итоги 2017 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У губернатора Бориса Дубровского нет биткоинов, он досадует, что Челябинская область еще не стала пилотным регионом в сфере экологии, и не жалеет арестованного депутата Андрея Пязока. Сразу после новогодних каникул глава региона ждет «облетную группу», которая проверит, готов ли Челябинск к саммитам ШОС. Таковы итоги 2017 года, которые Дубровский подвел на пресс-конференции в среду, 20 декабря.

На этот раз пресс-служба не стала «креативить», искать место для проведения мероприятия вне стен правительства — как в августе, когда журналистов собирали в центре «Территория бизнеса» на Российской. Всех вновь позвали в резиденцию, откуда проще вести прямую трансляцию. Пресса отметила, что Дубровский до минимума сократил вступительное слово, обычно на это уходило до 10 минут. «Промышленный индекс растет. Уровень безработицы 1,4%, долг области сократился на 4 млрд рублей — с 28,5 млрд рублей до 24,5 миллиарда. 4 млрд — это коммерческий кредит, и таких кредитов область больше брать не будет. Уровень инвестиций — 195 млрд рублей», — губернатор уложился в полторы минуты, после чего перешли к вопросам.

Робот-журналист попросился в волонтеры саммитов ШОС и БРИКС Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Начали с истории с рутением. Дубровский, назвав «истерию вокруг выброса фейком», не скрывал, насколько неприятно случившееся. Он рассказал, как ему звонили вполне адекватные люди и с тревогой спрашивали, насколько опасно приезжать в Челябинск. Сама история — и губернатор это признал — негативно сказалась на имидже региона. Точно так же влияют на имидж области и конкретно Челябинска экологическая тема и вечный смог, о котором теперь знает вся Россия. «Мне не нравится, как человеку, который любит регион, что мы не до конца понимаем, что излишняя критика экологии приводит к тому, что те, кто принимает решения об инвестициях в регион, опираются на негативную информацию, которая зачастую необъективна, — заявил Дубровский. — „Зеленый патруль“ нас ставит на последнее место. Хотя в нашем регионе с экологией не хуже, чем у других. Мы „не самые грязные“! Просто мы об этом много говорим».

Не обошлось и без вопросов о звонках президента РФ Владимира Путина челябинцам. Первый касался проблем дольщиков «Речелстроя», второй — экологии и Томинского ГОКа. Отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», заметившей, что арест бизнесмена Андрея Пязока некоторые сочли чересчур радикальной мерой, Дубровский заявил: «Пязок арестован, значит, есть основания по конкретным эпизодам». После чего сообщил, что его больше волнует вопрос достройки домов, которой должен заняться «Западный луч». Комментируя отказ руководителей «СтопГОКа» обсуждать ситуацию в Общественной палате региона и отвечая на вопрос, что предложил губернатор, если дискуссия не получается, Дубровский заметил: «Предложим другую площадку. И как я могу заставить вести диалог? Надо уметь слушать не только себя, это искусство».

Прессу позабавил вопрос о том, покупает ли Дубровский криптовалюту, и нет ли идеи, дать поручение областному минэкономразвития заняться биткоинами. «Я их никогда даже не видел!» — улыбнулся губернатор. «Так они невидимые!» — стала пояснять корреспондент. «Потому и не видел, что невидимые, — засмеялся Дубровский. После чего ответил серьезно: «Криптовалюту не покупаю, поручение минэкономразвития давать не собираюсь».

«Фишкой» пресс-конференции стал робот, которого привезли представители ИД «Гранада пресс». На андроида надели кепку с логотипом ИД, на металлическую шею повесили бейджик «Журналист». Робот включился и заговорил: «Борис Александрович, я хочу стать волонтером на саммитах ШОС и БРИКС! Возьмите меня!» «Приходите!» — развеселился губернатор.

Что касается саммитов, то губернатор все еще осторожен в прогнозах, но сообщил, что 15 января 2018 года в Челябинск прибывает так называемая «облетная группа» из Москвы. Ее представители будут оценивать способность города принять в 2020 году саммиты ШОС и БРИКС. «Внешних изменений в городе пока нет, — признал Дубровский. — Но мы покажем, как ведем подготовку».