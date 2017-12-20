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Главные новости Челябинской области
10:49  20 декабря 2017 0

Челябинский губернатор назвал фэйком историю с рутением

Дуб необр
Борис Дубровский сделал заявление о проблемах экологииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Челябинский губернатор Борис Дубровский на ежегодной пресс-конференции 20 декабря назвал фэйком «истерию» вокруг выброса рутения-106. По его словам, негативный информационный фон может быть связан с намерением провести в регионе крупные международные мероприятия, передает корреспондент «URA.RU».

«Когда проверили информацию, получили ответы, что с безопасностью людей проблем нет. Мы наблюдали истерию. Что делать? Давать объективную оценку. Никто нас не избавлял от обязанности думать и анализировать информацию», — сказал он.

Борис Дубровский неоднозначно оценил год экологии, отвечая на следующий вопрос. «Вижу положительную динамику в осознании проблемы. Промышленники начинают понимать, хотя всегда понимали, что невозможно говорить о стратегии развития территории, если не учитывать мнение жителей. Не удовлетворен, как губернатор, что не получила федеральной поддержки наша инициатива стать пилотным регионом по управлению качеством воздуха. Не оставляем надежды, что инициатива будет принята», — отметил губернатор.

Дуб необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава региона выразил озабоченность «излишне эмоциональным обсуждением» и «критикой ситуации» с экологией. «Это приводит к тому, что те, кто принимают решения об инвестициях в регион, начинают верить… им кажется, что не стоит связывать с территорией свое будущее», — продолжил Борис Дубровский.

Отвечая на вопрос о возможности принятия по примеру Екатеринбурга программы выноса предприятий за черту города, губернатор выразил большие сомнения. «Это было бы самое эффективное решение для Челябинска. „Мечел“ и ЧЭМК можно вынести, но сложно. Думаю, мы не сможем этого дождаться. А вот „Коксохим“ — задача, которую можно решить в обозримом будущем… Для меня это красивое заявление, не более. Практика показывает, что предприятия будут применять лучшие технологии, они совсем другие с точки зрения экологии. Нас интересует больше качество воздуха в местах, где мы живем», — резюмировал глава региона.

Владимир Мичурин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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