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20 декабря 2017
Главные новости 
21:00  20 декабря 2017 0

«Заморозка» пенсий, начало налоговой амнистии, контрафактные лекарства на Урале. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсия, старость
Путин продлил «заморозку» накопительной части пенсииФото: Pixabay

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Здравствуйте, сегодня 20 декабря. И вот главные новости за день:

В России накопительную часть пенсии «заморозили» до 2020 года. Деньги действующим пенсионерам будут выплачивать будущие из своей же пенсии.

Госдума запускает в стране налоговую амнистию. Рассказываем, чем она опасна.

На Урале таможенник обнаружил контрабанду в закупках минздрава. Находка обернулась для него увольнением и не только.

В Екатеринбурге пресекли поставку лекарств-«пустышек» для больных раком. Сумма сделки превышала 20 млн рублей.

Конфликт вокруг тюменского медвуза, начавшийся из-за жалобы бывших сотрудников на массовое увольнение, решили вылечить пиаром за 8 тысяч рублей. Такое решение может стоить ректору должности.

Ведущий Иван Ургант вступился за челябинца, которого оштрафовали за ремонт дороги на 2,5 миллиона рублей, и объяснил свою версию случившегося.

Валерия Чупина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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