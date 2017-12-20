21:00 20 декабря 2017 0

Путин продлил «заморозку» накопительной части пенсии Фото: Pixabay

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Здравствуйте, сегодня 20 декабря. И вот главные новости за день:

В России накопительную часть пенсии «заморозили» до 2020 года. Деньги действующим пенсионерам будут выплачивать будущие из своей же пенсии.

Госдума запускает в стране налоговую амнистию. Рассказываем, чем она опасна.

На Урале таможенник обнаружил контрабанду в закупках минздрава. Находка обернулась для него увольнением и не только.

В Екатеринбурге пресекли поставку лекарств-«пустышек» для больных раком. Сумма сделки превышала 20 млн рублей.

Конфликт вокруг тюменского медвуза, начавшийся из-за жалобы бывших сотрудников на массовое увольнение, решили вылечить пиаром за 8 тысяч рублей. Такое решение может стоить ректору должности.

Ведущий Иван Ургант вступился за челябинца, которого оштрафовали за ремонт дороги на 2,5 миллиона рублей, и объяснил свою версию случившегося.