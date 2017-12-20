18:59 20 декабря 2017 0

Закон увеличит поступления на страховую пенсию на 304,5 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России продлили заморозку накопительной часть пенсии до 2020 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно новому закону, накопительная часть пенсий не будет формироваться до 1 января 2020 года. Все сэкономленные деньги будут перенаправлены на финансирование страховой части трудовой пенсии, передает «Национальная служба новостей». В документе сказано, что закон позволит увеличить объем поступлений на страховую пенсию в 2020 году на 304,5 миллиарда рублей.

Как напоминают argumenti.ru, с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан направляются в страховую часть. Эти средства идут на выплаты пенсионерам. Ранее граждане могли распоряжаться этими средствами самостоятельно. Например, направить их на формирование собственных пенсионных накоплений.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство РФ распределило межбюджетные трансферты на выплаты региональных социальных доплат к пенсиям в 2018 году. Деньги получат 13 регионов страны на общую сумму 7,7 млрд рублей.