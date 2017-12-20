На Урале уволен таможенник, выявивший контрабанду в закупках минздрава

15:48 20 декабря 2017 1

Инспектор будет обжаловать свое увольнение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из Екатеринбургской таможни с формулировкой «по утрате доверия» уволен старший государственный инспектор Александр Дергунов. Таможенник посчитал, что его преследуют за принципиальность в работе, и обратился в редакцию «URA.RU».

Крупный скандал едва не произошел в октябре 2013 года на Орджоникидзевском таможенном посту Екатеринбурга, когда Дергунов выявил контрабанду, поступившую для ЗАО «Дельрус». Эта фирма поставляет медицинское оборудование по тендерам на госзакупках для минздрава Свердловской области. Дергунов, изучая документы, увидел, что грузы ЗАО «Дельрус» на протяжении многих лет проходили таможенный контроль по упрощенной форме с занижением объема досмотра.

«Они всегда настаивали на минимальном досмотре, мотивируя тем, что у них хрупкое и стерильное медоборудование, нарушение целостности упаковки может привести к порче груза. И начальник отдела досмотра Вешкин всегда шел им навстречу. После инцидента „Дельрус“ отказался от услуг этого таможенного поста и теперь ввозит грузы через другие таможни», — рассказал «URA.RU» Александр Дергунов.

Как рассказал экс-таможенник, «Дельрус» пытался под видом более дешевого товара ввезти дорогой, требующий дорогостоящей сертификации и большей суммы таможенных платежей. При осмотре выяснилось, что весь товар не соответствовал декларации. В документах значились одиннадцать аппаратов для гемодиализа DBB-05 и пять запчастей к ним на сумму 218 тысяч 675 евро. В действительности же на таможню поступили: дефибрилляторы, прикроватные жидкокристаллические мониторы для кардиохирургии, электрокардиографы, части аппаратов для кардиохирургии (порты, различные датчики и системы к ним, аккумуляторные батареи), медицинское оборудование из нержавеющей стали (столы, кресла, посуда). Вес товара превышал заявленный в два раза. Ориентировочная стоимость товара составляла 350000—400000 евро, что превышает заявленную 1,5—2 раза.

По итогам проверки Дергунов изъял весь груз и возбудил административное дело. Однако оно было прекращено по статье 2.9 КоАП РФ «Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения».

«Контрабанда почти на полмиллиона евро — это малозначительное происшествие?» — недоумевает Дергунов.

Другой серьезный инцидент произошел в декабре 2015 года. Поступил груз для «Назаровского ГМНУ» — запчасти для роторного комплекса СРс (К)4000. При таможенном досмотре были выявлены несоответствия в описании, маркировке, весовых характеристиках товара. Нетто товара составило 20350,5 кг, что превышало заявленный вес вдвое — на 2664,5 кг. Дергунов составил соответствующий документ. На следующий день была подана новая декларация. «Все сведения по товарам в декларации и досмотре были указаны с учётом выявленных мной ранее несоответствий. Они просто переписали, а чертеж был изменен, — рассказывает Дергунов. — Никакого дела не было, а начальник сказал мне не лезть не в свое дело».

Вскоре Дергунов стал фигурантом уголовного коррупционного дела. Его обвиняли по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Подстрекательство к служебному подлогу». Дело в том, что Дергунов проверял партию детских вещей, завезенную некой компанией «Азимут». После этого, не закончив акт таможенного досмотра, он был вынужден взять отгулы, уведомив при этом руководство, так как срочно пришлось ехать на похороны друга семьи. В отсутствие инспектора акт закончил его начальник Вешкин и заверил своей электронной подписью. Вернувшись, Дергунов задним числом также расписался. Оказалось, что в документе не были отражены все необходимые моменты; были возбуждены уголовные дела. Также под суд вместе с Дергуновым попал и его коллега Александр Казанцев, который просил не затягивать с досмотром той фирмы.

«В суде проигнорировали, что отчет делал не я. Мало того, в суде прозвучало, что электронная подпись начальника ничего не значит, она не обладает юридической силой. Это как? Ведь есть же ФЗ № 63 „Об электронной подписи“», — продолжает Дергунов.

После годовой волокиты статью о «злоупотреблении» сняли, а по второй статье таможенников освободили от ответственности в связи с истечением срока давности. После этого их уволили со службы «в связи с утратой доверия». Сейчас бывшие таможенники готовят документы для опротестования решения.

За комментарием редакция обратилась в Екатеринбугскую таможню. «Освобождение виновных Дергунова и Казанцева от уголовного наказания не исключает факта совершения ими деяния, имеющего коррупционную направленность, что доказано материалами уголовного дела», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Екатеринбургской таможни Татьяна Цветова.