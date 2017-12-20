«Добропорядочные россияне почувствуют себя дураками»

19:53 20 декабря 2017 1

Из-за долгов по налогам многие россияне не могут вернуться в бизнес Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Налоговая «амнистия», запускаемая в России, может значительно ухудшить фискальную дисциплину. Эксперты опасаются, что россияне расценят процедуру «прощения долгов» как сигнал, что закрепленные в законе платежи и сборы можно вообще не вносить.

Думский комитет по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, позволяющие списать с физических лиц и индивидуальных предпринимателей недоимки по ряду налогов. Ранее депутаты поддержали списание задолженности ИП по страховым взносам. Инициатором предложений по налоговой амнистии на прошлой неделе выступил глава государства Владимир Путин.

Россияне позитивно восприняли новость о прощении многих долгов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Налоговая „амнистия“ — в целом хороший механизм, однако его следует задействовать только разово, а не на регулярной основе. Иначе у населения появляется ощущение, что налоги можно вообще не платить — лет так через пять государство все равно все опять спишет. Кроме того, законопослушные россияне чувствуют, что оказались сейчас в каком-то глупом положении — все эти годы они исправно платили налоги, однако в выигрыше почему-то оказываются их нерадивые соседи, которые игнорировали многие платежи. Естественно, добропорядочные граждане чувствуют себя полными дураками», — пояснил «URA.RU» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

В то же время у «амнистии» существуют и позитивные стороны, подтвердил эксперт. «Безнадежно висящие долги и государству ничего не приносят, и существенно ограничивают деятельность многих граждан, которые по этой причине не могут вернуться в бизнес. Если долги простят, часть россиян сможет вновь заняться своим делом», — пояснил собеседник агентства.

Экономический аналитик Артем Ермолаев в разговоре с «URA.RU» также выразил опасения, что эта инициатива «распустит россиян».

«Некоторые долги, возможно, действительно могут быть прощены, однако это не должно преподноситься как большой праздник для неплательщиков. Иначе старое правило „заплати налоги и спи спокойно“ перестает работать»,

— пояснил он.

Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что налоговая «амнистия» может оказаться полезной, прежде всего, для малого бизнеса. «Не секрет, что довольно внушительные долги накоплены у тех малых предприятий, которые открылись, но в течение нескольких лет реально ничего не заработали. В частности, тут наложил свой отпечаток экономический кризис. Однако все эти далеко не лучшие годы их продолжали обкладывать налогами. Это неправильно и наносит удар по всему предпринимательству», — сказал «URA.RU» Миронов. По его мнению, подобные задолженности являются одним из серьезных факторов, ограничивающих экономический рост.

Налоговые послабления не должны быть регулярными, говорят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Налоговые послабления, инициированные президентом и поддержанные парламентом, призваны облегчить жизнь рядовым россиянам, заявил в беседе с «URA.RU» один из авторов «налоговых» поправок, депутат Госдумы Владимир Сысоев.

«Государство во многом само виновато в сложившейся ситуации. Взять, например, транспортный налог. Сначала налоговая инспекция присылала людям бумажные уведомления, затем перестала это делать, предложив пользоваться личными кабинетами в интернете. Однако не стоит забывать, что у нас еще существует довольно большая категория граждан, которая не пользуется интернетом или не имеет к нему доступа», — пояснил Сысоев.

Он также отметил, что «прощение» долгов играет и важную социальную функцию: «Наше население сегодня сильно закредитовано. Кроме того, граждане, имеющие долги по налогам, автоматически лишаются возможности получать субсидии и пособия со стороны государства — во многих случаях их счета арестованы. Надо дать людям возможность вздохнуть свободно».

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров указывает, что речь идет о списании так называемых «безнадежных» долгов.

«Розыск и взыскание этих долгов в итоге обходятся государству значительно дороже, чем их прощение. Это не благотворительность, а вполне прагматичный подход», — заявил он «URA.RU».

Парламентарий также напомнил, что налоги, не уплаченные пять лет назад, нельзя взыскать из-за истекшего срока давности. Нельзя и привлечь человека к ответственности за их неуплату.

Согласно поправкам, признается безнадежной и подлежит списанию недоимка по имущественным налогам (налоги на землю, недвижимость и транспорт), образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным с того времени за эту недоимку. По информации ФНС, неурегулированная задолженность граждан по этим налогам на 1 января 2015 года составляла 103 млрд рублей. Безнадежными также будут признаны долги индивидуальных предпринимателей на аналогичную дату (1 января 2015 года) по ряду налогов. Исключение составляет лишь налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и таможенный НДС. Отдельная поправка предполагает освобождение пенсионеров, инвалидов и ветеранов войны от уплаты налога на пресловутые шесть соток — небольшие земельные участки.