В канун праздников в Кургане ожидается необычно теплая погода: 28—29 декабря температура воздуха упадет до нуля градусов. Новогодняя ночь также будет не холодной — метеоролог-любитель Илья Винштейн на сайте информационного агентства «Уральский меридиан» прогнозирует от -10 до -12 градусов.
В целом температура воздуха с 28 декабря по 4 января установится выше нормы на 5-7 градусов, снегопадов ждать не стоит, отметил «народный синоптик». Днем 1 января столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов
По долгосрочным прогнозам в Кургане теплым окажется весь январь, количество осадков будет в пределах нормы. Винштейн подчеркнул, что в этом году зима крайне малоснежная: сегодня высота снежного покрова всего 7 см, тогда как в прошлом году в этом время была 28 см. «За весь месяц [декабрь] выпало 7 мм осадков при норме 22 мм», — уточнил блогер.