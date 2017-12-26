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Главные новости Курганской области
13:26  26 декабря 2017 0

Курганцы не замерзнут во время новогодних гуляний. Городу пообещали оттепель

Новогодняя площадь 2017. Курган, елка на площади, новый год, площадь курган, новогоднее оформление, гирлянды
Праздничные торжества на площади пройдут при комфортной температуреФото: Александр Кадников © URA.RU

В канун праздников в Кургане ожидается необычно теплая погода: 28—29 декабря температура воздуха упадет до нуля градусов. Новогодняя ночь также будет не холодной — метеоролог-любитель Илья Винштейн на сайте информационного агентства «Уральский меридиан» прогнозирует от -10 до -12 градусов.

В целом температура воздуха с 28 декабря по 4 января установится выше нормы на 5-7 градусов, снегопадов ждать не стоит, отметил «народный синоптик». Днем 1 января столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов

По долгосрочным прогнозам в Кургане теплым окажется весь январь, количество осадков будет в пределах нормы. Винштейн подчеркнул, что в этом году зима крайне малоснежная: сегодня высота снежного покрова всего 7 см, тогда как в прошлом году в этом время была 28 см. «За весь месяц [декабрь] выпало 7 мм осадков при норме 22 мм», — уточнил блогер.

Вера Чернышева
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