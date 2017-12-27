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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Курганской области
20:48  27 декабря 2017 2

«И до цирка доживем». Депутаты утвердили программу развития Кургана с яхтклубом, аквапарком и наркодиспансером

Египет, отдых туристов, аквапарк
В гордуме надеются преобразить Курган за десять летФото: Нина Калинина © URA.RU

Депутаты Курганской городской думы единогласно утвердили программу комплексного развития социальной инфраструктуры Кургана, рассчитанную до 2028 года. Она подразумевает строительство и реконструкцию зданий в сфере образования, культуры, здравоохранения и спорта. По предварительным подсчетам, на нее потребуется более 41 млрд рублей.

За десять лет в Кургане планируют построить 15 детских садов, 15 типовых школ и две начальные школы при детских садах. Это позволит обеспечить всех малышей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детсадах, а школьников перевести на обучение в первую смену. В сфере здравоохранения запланирована реконструкция одного и строительство семи учреждений, в том числе алконаркодиспансера. В сфере культуры предлагается строительство современного центра искусства, театра на 850 мест, цирка на 1100 мест, концертного зала на 1600 мест, а также шести культурно-досуговых центров с кинотеатрами. Для развития массового спорта предусмотрено строительство спортивных площадок, бассейна, аквапарка, а также яхтклуба. Ранее проект прошел публичные слушания. Многим горожанам такой план показался фантастичным, курганцы раскритиковали его в соцсетях.

Власти принимают проект на 41 млрд рублей

«Пусть некоторые пункты выглядят смешно, но не всегда же будет такая финансово-экономическая ситуация, как сейчас, — отметил Яков Сидоров в разговоре с корреспондентом „URA.RU“. — Надеюсь, будет федеральное финансирование или изменится налоговая политика, тогда мы и до цирка доживем. Курганцы собирают почти 10 млрд рублей НДФЛ, это два бюджета города. Если бы весь налог оставался в городе, у нас были бы совершенно другие возможности. Планировать такие объекты надо. Что касается яхтклуба, возможно, появится увлеченный человек и создаст такой проект. Почему бы нет? И земельный участок для этих целей будет уже предусмотрен».

При обсуждении документа у депутатов возник вопрос по расположению некоторых объектов. «В проекте указано, что наиболее сложная обстановка с обеспечением местами в детские сады в двух районах города — Заозерном и Рябково. Но при этом ни один детсад из запланированных к строительству не расположен в этих районах», — отметил Сидоров. С замечанием согласился и глава города Сергей Руденко, которого не устроил ответ департамента архитектуры о том, что в этих районах нет подходящих земельных участков. Мэр предложил депутатам принять документ за основу, а после январских праздников собрать рабочую группу, чтобы тщательно изучить документ и внести в него поправки.

Проект, напомним, разработала питерская компания «Джи динамика» на основе государственных стандартов, а также действующих программ социально-экономического развития города, стратегии развития и генплана Кургана.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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