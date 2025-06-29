Забрался по балконам: курганец предотвратил пожар в многоэтажке Екатеринбурга. Фото

Курганский сотрудник МЧС предотвратил пожар в многоэтажке Екатеринбурга
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Пожарный обесточил электроплиту, на которой оказалась забыта еда (архивное фото)
Пожарный обесточил электроплиту, на которой оказалась забыта еда (архивное фото) Фото:

Курганский сотрудник МЧС предотвратил пожар в Екатеринбурге, который разгорался в многоэтажке. Для этого он забрался по балконам, чтобы попасть в квартиру, из которой валил дым. О поступке курганца сообщает МЧС.

«Курганский сотрудник Специального управления ФПС №71 МЧС России Артемий Кузнецов находился в гостях. Он почувствовал запах гари, обошел подъезд и увидел дым из квартиры на третьем этаже, в которой никого не было. Артемий вышел на улицу и забрался по балконам до дымящейся квартиры», — сообщается в telegram-канале МЧС России.

В это время жена Артемия стучалась во все двери и помогала жильцам эвакуироваться, предварительно позвонив в пожарную охрану. Буквально в этом году девушка окончила Уральский институт ГПС МЧС России и знала, как действовать.

Оказавшись внутри дымящейся квартиры, курганский сотрудник МЧС увидел, что электроплита включена, а ней оставлена кастрюля с едой. Артемий все обесточил и проветрил помещение, предотвратив возгорание.

Артемий Кузнецов был в гостях, когда заметил дым
Артемий Кузнецов был в гостях, когда заметил дым
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Курганский сотрудник МЧС предотвратил пожар в Екатеринбурге, который разгорался в многоэтажке. Для этого он забрался по балконам, чтобы попасть в квартиру, из которой валил дым. О поступке курганца сообщает МЧС. «Курганский сотрудник Специального управления ФПС №71 МЧС России Артемий Кузнецов находился в гостях. Он почувствовал запах гари, обошел подъезд и увидел дым из квартиры на третьем этаже, в которой никого не было. Артемий вышел на улицу и забрался по балконам до дымящейся квартиры», — сообщается в telegram-канале МЧС России. В это время жена Артемия стучалась во все двери и помогала жильцам эвакуироваться, предварительно позвонив в пожарную охрану. Буквально в этом году девушка окончила Уральский институт ГПС МЧС России и знала, как действовать. Оказавшись внутри дымящейся квартиры, курганский сотрудник МЧС увидел, что электроплита включена, а ней оставлена кастрюля с едой. Артемий все обесточил и проветрил помещение, предотвратив возгорание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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