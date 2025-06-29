Курганский сотрудник МЧС предотвратил пожар в Екатеринбурге, который разгорался в многоэтажке. Для этого он забрался по балконам, чтобы попасть в квартиру, из которой валил дым. О поступке курганца сообщает МЧС.
«Курганский сотрудник Специального управления ФПС №71 МЧС России Артемий Кузнецов находился в гостях. Он почувствовал запах гари, обошел подъезд и увидел дым из квартиры на третьем этаже, в которой никого не было. Артемий вышел на улицу и забрался по балконам до дымящейся квартиры», — сообщается в telegram-канале МЧС России.
В это время жена Артемия стучалась во все двери и помогала жильцам эвакуироваться, предварительно позвонив в пожарную охрану. Буквально в этом году девушка окончила Уральский институт ГПС МЧС России и знала, как действовать.
Оказавшись внутри дымящейся квартиры, курганский сотрудник МЧС увидел, что электроплита включена, а ней оставлена кастрюля с едой. Артемий все обесточил и проветрил помещение, предотвратив возгорание.
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