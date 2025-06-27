27 июня 2025

Курганский школьник собрал мини-трактор, который нужен в хозяйстве. Видео

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Школьник помогает на участке
Школьник помогает на участке Фото:

В Куртамышском округе Курганской области ученик местной губернаторской кадетской школы своими руками собрал небольшой трактор, который используется в домашнем хозяйстве. Об этом рассказал сам юный техник Сергей Тимофеев.

«Я собрал мини-трактор и планирую еще сделать небольшой погрузчик. Зимой мы расчищали на нем снег, весной вспахали домашний огород», — передает слова школьника газета «Куртамышская нива» в своем паблике во «ВКонтакте».

По словам молодого человека, он мечтает выучиться на инженера. Стремление парня к технике поддерживают в семье. 

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В Куртамышском округе Курганской области ученик местной губернаторской кадетской школы своими руками собрал небольшой трактор, который используется в домашнем хозяйстве. Об этом рассказал сам юный техник Сергей Тимофеев. «Я собрал мини-трактор и планирую еще сделать небольшой погрузчик. Зимой мы расчищали на нем снег, весной вспахали домашний огород», — передает слова школьника газета «Куртамышская нива» в своем паблике во «ВКонтакте». По словам молодого человека, он мечтает выучиться на инженера. Стремление парня к технике поддерживают в семье. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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