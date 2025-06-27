Школьник помогает на участке
В Куртамышском округе Курганской области ученик местной губернаторской кадетской школы своими руками собрал небольшой трактор, который используется в домашнем хозяйстве. Об этом рассказал сам юный техник Сергей Тимофеев.
«Я собрал мини-трактор и планирую еще сделать небольшой погрузчик. Зимой мы расчищали на нем снег, весной вспахали домашний огород», — передает слова школьника газета «Куртамышская нива» в своем паблике во «ВКонтакте».
По словам молодого человека, он мечтает выучиться на инженера. Стремление парня к технике поддерживают в семье.
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