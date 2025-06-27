27 июня 2025

Футболисты клуба «Курган» обыграли команду из Уфы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ФК «Курган» победил соперника из Уфы со счетом 2:0
ФК «Курган» победил соперника из Уфы со счетом 2:0 Фото:

Футболисты ФК «Курган» победили молодежную команду из Уфы. Об этом рассказали представители курганского клуба.

«Матч выдался тяжелым и богатым на атаки и острые моменты. В первом тайме забили и удержали счет. Во втором укрепили преимущество, забив на розыгрыше углового. В результате выиграли у команды „Уфа-М“ со счетом 2:0», — сообщается в паблике ФК «Курган» во «ВКонтакте». Голы забили Артем Довгаль и Рафик Гусейнов.

Матч получился интересным
Матч получился интересным
Фото:

Ранее футбольный клуб «Курган» обыграл команду «Шахтер» со счетом 3:1 в 20-м туре Третьей лиги «Урал и Западная Сибирь». Матч прошел на стадионе КЗКТ.

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Футболисты ФК «Курган» победили молодежную команду из Уфы. Об этом рассказали представители курганского клуба. «Матч выдался тяжелым и богатым на атаки и острые моменты. В первом тайме забили и удержали счет. Во втором укрепили преимущество, забив на розыгрыше углового. В результате выиграли у команды „Уфа-М“ со счетом 2:0», — сообщается в паблике ФК «Курган» во «ВКонтакте». Голы забили Артем Довгаль и Рафик Гусейнов. Ранее футбольный клуб «Курган» обыграл команду «Шахтер» со счетом 3:1 в 20-м туре Третьей лиги «Урал и Западная Сибирь». Матч прошел на стадионе КЗКТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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