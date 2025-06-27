ФК «Курган» победил соперника из Уфы со счетом 2:0
Футболисты ФК «Курган» победили молодежную команду из Уфы. Об этом рассказали представители курганского клуба.
«Матч выдался тяжелым и богатым на атаки и острые моменты. В первом тайме забили и удержали счет. Во втором укрепили преимущество, забив на розыгрыше углового. В результате выиграли у команды „Уфа-М“ со счетом 2:0», — сообщается в паблике ФК «Курган» во «ВКонтакте». Голы забили Артем Довгаль и Рафик Гусейнов.
Матч получился интересным
Ранее футбольный клуб «Курган» обыграл команду «Шахтер» со счетом 3:1 в 20-м туре Третьей лиги «Урал и Западная Сибирь». Матч прошел на стадионе КЗКТ.
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