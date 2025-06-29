Польские истребители взмыли в небо из-за взрывов на Украине

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Истребители армии Польши приведены в боевую готовность из-за якобы активности России на Украине
Истребители армии Польши приведены в боевую готовность из-за якобы активности России на Украине Фото:

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши и ее союзников были подняты по тревоге над территорией республики в связи с якобы активностью России на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании польской армии.

«В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей», — говорится в сообщении командования в соцсети Х. 

Помимо прочего, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения Варшавы приведены в состояние повышенной боевой готовности. По утверждению военных, эти меры предприняты с целью обеспечения безопасности на участках, прилегающих к потенциально уязвимым районам. В оперативном командовании уточнили, что они ведут постоянный мониторинг ситуации, а войсковые подразделения сохраняют готовность к немедленному реагированию. 

Сегодня ночью на Украине объявили воздушную тревогу. Позже в Кременчуге Полтавской области Украины произошел взрыв, также их фиксировали во Львове. Городские и региональные власти на данный момент не предоставили официальных комментариев по ситуации и ее причинам. При этом, опровергая заявления польской стороны о причастности РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска наносят удары только по украинским военным объектам, связанным с управлением, связью и оборонной промышленностью

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Военно-воздушные силы (ВВС) Польши и ее союзников были подняты по тревоге над территорией республики в связи с якобы активностью России на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании польской армии. «В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.  Помимо прочего, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения Варшавы приведены в состояние повышенной боевой готовности. По утверждению военных, эти меры предприняты с целью обеспечения безопасности на участках, прилегающих к потенциально уязвимым районам. В оперативном командовании уточнили, что они ведут постоянный мониторинг ситуации, а войсковые подразделения сохраняют готовность к немедленному реагированию.  Сегодня ночью на Украине объявили воздушную тревогу. Позже в Кременчуге Полтавской области Украины произошел взрыв, также их фиксировали во Львове. Городские и региональные власти на данный момент не предоставили официальных комментариев по ситуации и ее причинам. При этом, опровергая заявления польской стороны о причастности РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска наносят удары только по украинским военным объектам, связанным с управлением, связью и оборонной промышленностью
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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