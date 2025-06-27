Щиты от шума просят установить курганцы у Крымской улицы

Шум идет от железной дороги
Жители Кургана попросили сделать шумозащитные экраны в районе улицы Крымской в микрорайоне Керамзитный. Горожанам мешает отдыхать грохот поездов. Об этом говорится в жалобе.
«Просим установить „шумовые щиты“ у железной дороги рядом с Крымской улицей. Хотя бы в тех промежутках, где непосредственная близость путей и частных домов», — сообщается на сайте «Обратись».
В ответе представители мэрии Кургана написали, что установка шумовых щитов на улице Крымской не включена в перечень работ на 2025 год. План работ был сформирован заранее, отметили в администрации.
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