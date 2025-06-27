27 июня 2025

Щиты от шума просят установить курганцы у Крымской улицы

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Шум идет от железной дороги
Шум идет от железной дороги Фото:

Жители Кургана попросили сделать шумозащитные экраны в районе улицы Крымской в микрорайоне Керамзитный. Горожанам мешает отдыхать грохот поездов. Об этом говорится в жалобе.

«Просим установить „шумовые щиты“ у железной дороги рядом с Крымской улицей. Хотя бы в тех промежутках, где непосредственная близость путей и частных домов», — сообщается на сайте «Обратись».

В ответе представители мэрии Кургана написали, что установка шумовых щитов на улице Крымской не включена в перечень работ на 2025 год. План работ был сформирован заранее, отметили в администрации.

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Жители Кургана попросили сделать шумозащитные экраны в районе улицы Крымской в микрорайоне Керамзитный. Горожанам мешает отдыхать грохот поездов. Об этом говорится в жалобе. «Просим установить „шумовые щиты“ у железной дороги рядом с Крымской улицей. Хотя бы в тех промежутках, где непосредственная близость путей и частных домов», — сообщается на сайте «Обратись». В ответе представители мэрии Кургана написали, что установка шумовых щитов на улице Крымской не включена в перечень работ на 2025 год. План работ был сформирован заранее, отметили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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