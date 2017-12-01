14:26 01 декабря 2017 0

В Кургане презентовали программу развития социальной инфраструктуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации Кургана прошли публичные слушания по проекту программы комплексного развития социальной инфраструктуры города до 2028 года. Документ оказался интересен лишь нескольким городским депутатам и чиновникам, горожане на слушания не пришли, передает корреспондент «URA.RU».

Проект разработала питерская компания «Джи динамика» на основе государственных стандартов, а также действующих программ социально-экономического развития города, стратегии развития и генплана Кургана. Программа охватывает четыре сферы: образование, здравоохранение, культуру и массовый спорт.

Согласно проекту, в Кургане в первую пятилетку необходимо построить два детских сада на 470 мест и три школы на 1900 мест. На втором этапе (с 2022 по 2028 гг.) предусмотрено строительство еще 12 детсадов, 17 школ, а также школы искусств на 1500 мест и одной спортивной школы. Но даже при исполнении этих планов только 95% курганских школьников будут заниматься в первую смену, отметил докладчик. Сейчас в городе работает 73 детсада и 54 школы.

В сфере здравоохранения с 2022 года планируется построить алконаркодиспансер, реконструировать психоневрологическую больницу и областную клиническую больницу, построить современный диагностический центр. Благодаря этим мерам количество койко-мест в наркодиспансере увеличится со 100 до 460.

В сфере культуры предлагается строительство современного центра искусства, театра на 850 мест, цирка на 1100 мест, концертного зала на 1600 мест, а также шести культурно-досуговых центров с кинотеатрами. Позже докладчик уточнил, что цирк, к примеру, предполагается построить на федеральные средства, а КЦ с кинотеатрами — за счет инвесторов.

Для развития массового спорта предусмотрено строительство спортивных площадок, бассейна, аквапарка, а также яхтклуба. Упоминание последнего вызвало в зале оживление. Докладчик поспешил уточнить, что яхтклуб также планируется построить за счет частных средств, это отражено в генплане.

Всего на реализацию программы потребуется более 41 млрд рублей. Причем, на первый этап нужно будет 1,6 млрд рублей, а на второй — 39,6 млрд рублей. Доля финансирования из бюджетов всех уровней должна составить 80%, предполагают разработчики.

Депутаты поинтересовались расположением объектов и объемом софинансирования из бюджетов. Первый заместитель сити-менеджера Кургана Андрей Жижин отметил, что многие объекты предусмотрены в генплане города, а вопрос софинансирования назвал «тонким и болезненным». «Мы направляем все проекты на согласование финансистам субъекта, они согласовывают. Но мы понимаем, что сегодня действует одна федеральная программа, а завтра будет другая программа по развитию территорий. Доля софинансирования может корректироваться», — пояснил Жижин. Проект будет направлен на рассмотрение в гордуму с учетом замечаний и предложений.

Напомним, ранее в Кургане рассматривали программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2028 года, стоимость которой оценивалась в 141 млрд рублей.