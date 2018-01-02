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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости 
14:00  02 января 2018 0

Глава ВЦИОМ о настроениях россиян, уральские туристы остались без отеля и спортивный Куйвашев. Актуальное к этому часу- в подборке «URA.RU»

Екатеринбуржев отказались заселять в отеле Дубая по вине туроператораФото: Сергей Леонов © URA.RU

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Сегодня 2 января, вторник. И вот главные новости к этому часу:

Владимир Путин посетил студию телепрограммы «Время», которой исполнилось 50 лет. В эфире президент России рассказал о своей семье и поделился планами на будущее.

С 1 января 2018 года Украина заставит 70 государств сдавать отпечатки пальцев при въезде в свою страну. Россия тоже в списке.

Почему выдвижение Путина вызвало хайп в элитах, а уход Малахова оказался важнее любого политического события — интервью «URA.RU» с главой ВЦИОМ Валерием Федоровым.

Вот и отдохнули: екатеринбургские туристы, прилетевшие в Дубай на новый год, оказались на улице. Туроператор их подвел.

Тюменцам продавали хлеб, который раскидали по дороге во время транспортировки. Пользователь Сети снял происходящие на ВИДЕО.

«В новом году главное — здоровье». Губернатор Свердловской области Куйвашев необычно начал 2018 год.

Пока вы наслаждаетесь выходными, мы предлагаем вам пройти ТЕСТ, чтобы узнать, на какой из известных фильмов была похожа ваша новогодняя ночь.

Валерия Чупина
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