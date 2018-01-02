14:00 02 января 2018 0

Екатеринбуржев отказались заселять в отеле Дубая по вине туроператора Фото: Сергей Леонов © URA.RU

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Сегодня 2 января, вторник. И вот главные новости к этому часу:

Владимир Путин посетил студию телепрограммы «Время», которой исполнилось 50 лет. В эфире президент России рассказал о своей семье и поделился планами на будущее.

С 1 января 2018 года Украина заставит 70 государств сдавать отпечатки пальцев при въезде в свою страну. Россия тоже в списке.

Почему выдвижение Путина вызвало хайп в элитах, а уход Малахова оказался важнее любого политического события — интервью «URA.RU» с главой ВЦИОМ Валерием Федоровым.

Вот и отдохнули: екатеринбургские туристы, прилетевшие в Дубай на новый год, оказались на улице. Туроператор их подвел.

Тюменцам продавали хлеб, который раскидали по дороге во время транспортировки. Пользователь Сети снял происходящие на ВИДЕО.

«В новом году главное — здоровье». Губернатор Свердловской области Куйвашев необычно начал 2018 год.

Пока вы наслаждаетесь выходными, мы предлагаем вам пройти ТЕСТ, чтобы узнать, на какой из известных фильмов была похожа ваша новогодняя ночь.