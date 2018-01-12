Губернатор Зауралья послал к протестующим педагогам главного прокурора

Губернатор Алексей Кокорин попросил прокурора Курганской области Игоря Ткачева посетить Звериноголовский район, в котором из-за низких зарплат бунтуют сельские учителя. Миссия силовика заключается в проверке поручений главы региона, которые последний озвучил в начале зимы. Ткачев согласился на поездку и отметил, что в прокуратуре сделают все, чтобы зауральцам жилось комфортно и спокойно.
«В муниципалитете есть вопрос по несоответствию выплаченной заработной платы. Сегодня в район выехала рабочая группа во главе с заместителем губернатора по социальной политике Александром Карповым, чтобы проверить выполнение моих поручений. Я прошу и вас подключиться и еще раз проверить законность начисления заработной платы учителям», — цитирует Алексея Кокорина его пресс-служба.
Также на рабочей встрече губернатора и главы надзорного ведомства 12 января обсудили совместные успехи по снижению долгов предприятий региона по зарплате и по урегулированию ситуации с дольщиками жилого комплекса ООО «СМУ КПД» в Заозерном районе Кургана — люди, наконец, смогли заселиться в долгострои. Алексей Кокорин также передал поздравления работникам прокуратуры с профессиональным праздником и поблагодарил их за благотворное сотрудничество.