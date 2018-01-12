На Совмещенный мост через реку Тура в Тюмени упал строительный кран. Сообщения и фотографии с места происшествия появились в социальных сетях и на городских форумах. На снимках видно, что кран повалил опору освещения, которая легла прямо на проезжую часть.
Начальник отделения пропаганды областного Управления ГИБДД Анжела Борисова пояснила «URA.RU», что на мост уже прибыл наряд ДПС и обнаружил фонарный столб, лежащий вдоль дороги. Пострадавших нет. «Под мостом работал кран, который накренился стрелой и задел опору освещения, стоящую на мосту. Вмешательство инспекторов ДПС в регулировку не потребовалось, движению ничего не мешает», — рассказала она. На месте работает техника, которая уберет последствия инцидента. В комментариях к записи в паблике «ЧС Тюмень» тюменцы подтверждают, что пробки нет.
Источник, близкий к строительной сфере, в беседе с «URA.RU» предположил, что ЧП могла произойти из-за недосмотра специалистов. «Скорее всего, кран занимался демонтажом бетонных блоков старой опоры. Этот процесс происходит так: опору режут и снимают по частям. Видимо, кусок опоры был не до конца отрезан или за что-то зацепился, и кран при попытке поднять груз резко потянуло вниз. Он накренился и упал», — отметил он.
Напомним, что реконструкцию моста через Туру на улице Мельникайте ведет известная строительная компания «Мостострой-11». В приемной компании корреспонденту «URA.RU» сообщили, что рабочий день окончен и никого из руководства на месте уже нет. «Я боюсь, что ничем не смогу вам помочь», — подытожили в приемной «Мостостроя-11».