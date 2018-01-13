Милош Земан прошел во второй тур на выборах президента Чехии

22:14 13 января 2018 1

Во второй тур вместе с ним вышел экс-председатель Академии наук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действующий президент глава Чехии Милош Земан прошел во второй тур президентских выборов. Теперь ему придется соревноваться с академиком.

По предварительным итогам первого тура Милош Земан занял первое место во всех 13 регионах страны. Его соперником во втором туре станет экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, пишет Nation News.

Отмечается, что по итогам первого тура ни одному из кандидатов не удалось набрать абсолютного большинства голосов. По результатам обработки 97% бюллетеней Земан набрал 39,05% голосов, Драгош — 26,36%, сообщает телеканал RT.

Как писало «URA.RU», ранее на президента Чехии набросилась полуголая активистка движения Femen, которая попыталась помешать ему проголосовать на выборах. Девушку успели задержать охранники, которые скрутили ее на полу. После инцидента Милош Земан вернулся на участок и заявил, что нападение стало для него честью.