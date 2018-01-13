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14 января 2018
13 января 2018
Главные новости Москвы
21:48  13 января 2018 0

На президента Чехии напала полуголая активистка Femen. ВИДЕО

Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, земан милош
Милош Земан признался, что нападение стало для него честьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На президента Чехии Милоша Земана набросилась полуголая активистка движения Femen Анжелина Диаш, которая попыталась помешать ему проголосовать на выборах главы государства. Девушку успели задержать охранники, которые скрутили ее на полу.

Нападавшую поместили в камеру предварительного заключения, где она может находиться до 48 часов. В ближайшее время она предстанет перед судом за хулиганство, передает RT. После инцидента Милош Земан вернулся на участок и заявил, что нападение полуголой украинской активистки из движения Femen стало для него честью, сообщает Nation News.

Видео: Twitter @UdalostiBrno

Как писало «URA.RU», ранее другая активистка Femen шокировала американских дипломатов в Киеве. Полуголая дама, загримированная под президента США, в течение нескольких минут позировала возле посольства Соединенных Штатов.

Виктор Жуков
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