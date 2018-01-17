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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Курганской области
10:58  17 января 2018 0

Курганские аграрии жалуются на нехватку вагонов для вывоза рекордного урожая зерна

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно
Зерно не на чем вывезти из регионаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Аграрии Курганской области столкнулись с дефицитом железнодорожных вагонов для вывоза зерна на экспорт. Проблему руководство зауральского департамента АПК озвучило на заседании оперативного штаба Минсельхоза по мониторингу рынка зерна в режиме селекторного совещания, сообщает пресс-служба департамента.

В адрес АО «Русагротранс» ранее было направлено письмо по вопросу обеспечения Курганской области вагонным парком, в ответном письме говорится, что рассмотрение экспортных заявок из Курганской области начнется с февраля 2018 года.

На сегодняшний день Курганской области на отгрузку зерна железнодорожным транспортом на январь принято 185 заявок, все они согласованы. На 15 января погружено 63 вагона (4,4 тысяч тонн зерновых). Курганская область получила квоту на бесплатную перевозку по железной дороге 320 тысяч тонн. Однако аграрии опасаются, что катастрофическая нехватка подвижного состава может привести к срыву сроков поставок и к росту себестоимости зерна.

Всего в 2017 году аграрии Курганской области собрали более 2 млн тонн пшеницы, из-за большого урожая цены на зерно упали. В настоящий момент 389 производителей к реализации готово 667 тысяч тонн зерна на экспорт, сообщает департамент АПК.

Ранее производители зерна сообщали «URA.RU», что их не устраивают цены, по которым закупают зерно на экспорт.

Татьяна Жаткина
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