В Зауралье памятники архитектуры, расселенные по федеральной программе, подвергаются разграблению и уничтожению. Чтобы спасти остатки наследия, общественники предложили спикеру облдумы Дмитрию Фролову оперативно продать или сдать в аренду здания по льготной цене, например, по одному рублю за объект.
Общественный совет при правительстве Курганской области по вопросам сохранения объектов культурного наследия направил обращение спикеру Фролову по проблеме уничтожения памятников после их расселения. Как сообщается в письме, за период с 2015 по 2017 год в области было расселено 13 домов, являющихся объектами культурного наследия. В Кургане после расселения трех домов их состояние резко ухудшилось: была попытка сноса дома 135 по улице Советской; дом 25 по улице Климова подвергся разграблению, что привело к утрате его подлинных элементов; дом 20 по улице Куйбышева разрушается. Недавно разгорелся скандал из-за сноса части памятника архитектуры вместе с соседним домом по улице Куйбышева. Аналогичная ситуация наблюдается и в городе Шадринске (улицы Михайловская, 39, 121, Советская, 123, Октябрьская, 159, Пионерская, 52, Февральская, 84 и другие), отмечают активисты.
Председатель совета Татьяна Даниленко предлагает принять срочные меры. В частности, «разработать особые механизмы финансирования программ капремонта многоквартирных жилых домов-памятников» с привлечением средств бюджетов различных уровней и иных источников; утвердить процедуру переселения граждан из объектов культурного наследия, с ограничением доступа в переселенные дома и организацией их физической охраны. Объекты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, оперативно приватизировать на льготных условиях.
По данным на 1 января 2018 года, в Зауралье 51 памятник, где проживают граждане, требует проведения ремонтно-реставрационных работ в различном объеме. Еще не менее 40 выявленных объектов культурного наследия, расположенных в Кургане, Далматово, Куртамыше, являются многоквартирными жилыми домами.