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Главные новости Курганской области
17:29  22 января 2018 0

Проблемного главу района Зауралья отправят в отставку ради федеральных миллионов

Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., герасименко сергей
Сергей Герасименко вынужден был написать заявление об отставкеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Петуховского района Сергей Герасименко написал заявление об отставке. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правительстве региона.

По данным собеседников агентства, районные и городские депутаты предложили управленцу написать заявление «по собственному желанию». Немаловажную роль в этом сыграло и то, что из-за скандального руководителя район не включают в программу по благоустройству территорий «Комфортная среда» с федеральным финансированием, отметил инсайдер. Депутаты планируют вынести вопрос об отставке на ближайшее заседание районной Думы, на 25 января.

На прошлой неделе скорую отставку глав трех районов анонсировал губернатор Алексей Кокорин, назвав имя только Сергея Герасименко. Позже появилась информация о том, что прокурор Петуховского района предложил местной думе инициировать отставку Герасименко. В ведомстве отметили постоянные проблемы с началом отопительного сезона в районе, а также «многочисленные факты бездействия со стороны должностных лиц органов власти и хозяйствующих субъектов».

Глава Петуховского района ранее обвинялся в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он создал организацию по теплоснабжению, в которую устроил подконтрольных лиц. Чиновник был отстранен от работы с июля 2015 по март 2017 года, но районный суд оправдал Сергея Герасименко, облсуд решение оставил в силе.

Анна Бояркина
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