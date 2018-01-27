21:32 27 января 2018 0

Дмитрий Парышев (забрасывает шайбу) сыграл за курганскую команду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Команда «Правительство Курганской области» обыграла «Руководителей клубов ВХЛ» со счетом 11:10. Встреча прошла в субботу, 27 января, на открытом льду стадиона «Центральный» в рамках хоккейного турнира «Русская классика», передает корреспондент «URA.RU».

В команде правительства на лед вышли заместитель губернатора — директор департамента природных ресурсов Эдуард Гусев, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев и генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. В состав второй команды вошли сын легендарного хоккеиста Валерия Харламова Александр Харламов и представители именитых клубов: «Динамо» (Санкт-Петербург), «Сокол» (Красноярск), «Торос» (Нефтекамск) и других.

Первый тайм играли ровно, завершив его вничью — 3:3. Во втором тайме чиновники вышли вперед со счетом 9:4. Однако в третьем тайме начали ошибаться и «хулиганить», за что получили несколько штрафных, и заставили поволноваться болельщиков. Трибуны буквально ревели, отсчитывая последние секунды матча. Поддались азарту игры и ВИПы-болельщики — начальник областного управления культуры Владимир Бабин, сити-менеджер Кургана Андрей Потапов и глава города Сергей Руденко.

«Играли не на результат, это был чисто товарищеский матч. Все заряд бодрости получили, пообщались с мастерами, руководителями клубов, — поделился эмоциями Эдуард Гусев. — На работе это скажется позитивно: на свежем воздухе нечасто приходится бывать, хотя погодка сегодня выдалась морозная. Чувствуется прилив здоровья. Надо больше таких мероприятий, на них с удовольствием ездят ветераны, судя по вчерашней игре».

1/11 Товарищеский матч между командами «Правительство Курганской области» и «Руководители клубов ВХЛ» на стадионе «Центральный» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Регулярный матч чемпионата Высшей хоккейной лиги под открытым небом «Русская классика» проходит в шестой раз. Первая игра «Русской классики» в Кургане состоялась в пятницу, 26 января, в ледовом дворце им. Н. В. Парышева. Команда «Легенды хоккея» обыграла «Курганстальмост» со счетом 7:4. В курганской команде также играли члены областного правительства. В команде гостей были золотые и серебряные призёры олимпиад, многократные чемпионы мира, в том числе Владимир Мышкин, Василий Лапшенков, Сергей Бабинов.

В воскресенье, 28 января, на стадионе «Центральный» пройдет главное спортивное событие «Русской классики» — матч курганского «Зауралья» и тюменского «Рубина». Матч будут транслировать по федеральному ТВ.

«Трехдневное мероприятие «Русская классика» — такого еще не было, коллеги из федерации нам говорят: «Вы подняли уровень «Русской классики» на следующую ступень. И следующему клубу, который будет проводить, достаточно сложно будет это превзойти, — говорит вице-губернатор, президент хоккейного клуба «Зауралье» Сергей Пугин. — Если «Правительство Курганской области» выигрывает у руководителей клубов ВХЛ, значит, у нас все хорошо в хоккее», — добавляет он.